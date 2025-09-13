Представители Еврокомиссии уже предложили эту идею заместителям министров финансов стран ЕС.

Европейская комиссия рассматривает новый вариант передачи Украине миллиардов евро замороженных российских активов. Деньги могут быть заменены долговыми расписками, обеспеченными Европейским Союзом. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников.

Как в Европе хотят решить главную проблему замороженных активов

Отмечается, что ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину пытается понять, как конфисковать основной капитал замороженных российских активов. Пока у Запада есть возможность конфисковать только проценты, полученные от активов РФ.

Один из источников в разговоре с журналистами заявил, что новое предложение Еврокомиссии может "креативно" решить эту проблему, высвободив значительный поток дополнительного финансирования для Украины без технической экспроприации самих российских активов.

По словам собеседников издания, представители Еврокомиссии уже предложили эту идею заместителям министров финансов за закрытыми дверями в Брюсселе в четверг, 11 сентября. Предложение было встречено с осторожным энтузиазмом, но никаких соглашений подписано не было.

В издании напомнили, что в феврале 2022 года было заморожено почти 200 миллиардов евро российских активов. Большая часть средств находится в распоряжении Euroclear (финансовая компания, базирующаяся в Бельгии). В 2026 году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере около 8 миллиардов евро, в связи с чем страны ЕС обсуждают новые идеи по продолжению финансирования страны.

Как это будет работать

Идея Еврокомиссии состоит в том, чтобы обменять наличные деньги на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном. Так получится избежать обвинений в конфискации средств. По словам чиновников, эта идея еще не утверждена, и на повестке дня также стоят другие варианты использования российских активов.

В издании объяснили, что все активы Euroclear, срок которых истекает, должны быть переведены на депозитный счет в Европейском центральном банке, который начисляет проценты на хранящиеся денежные средства.

Ранее в Евросоюзе использовали полученные проценты для погашения своей доли в кредите G7 в размере 45 млрд евро, предоставленном Украине. Теперь Еврокомиссия предлагает использовать эти денежные депозиты в Европейском центральном банке для финансирования "кредита на репарации". Это может помочь поддержать экономику Украины в ближайшие годы.

Более того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит ей репарации. Чтобы успокоить Euroclear, Еврокомиссия предложила обменять денежные депозиты, связанные с замороженными активами РФ, на облигации с нулевым купоном, которые будут совместно гарантированы странами ЕС.

Бельгия не будет передавать Украине замороженные активы РФ

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Брюссель не будет конфисковывать доходы с замороженных российских активов и не будет передавать их на помощь Украине. По его словам, такой шаг поставил бы под угрозу репутацию Бельгии как центра финансовых услуг.

"Откровенно говоря... конфискация этих российских суверенных активов действительно не является вариантом для Бельгии", - сказал Прево.

