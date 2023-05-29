В ближайшее время следует ожидать уменьшения потребительских цен на продукты овощной группы, муку, крупы, яйца и молочные продукты.

В апреле против декабря 2022 года наиболее существенное снижение среди 33 наименований продуктов питания прослеживалось на гречневые крупы (на 19,9%) и на свеклу (на 20%).

Как сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, ссылаясь на данные Госстата, также за этот период существенно уменьшились цены на крупы пшеничные (-7%), яйца (-6,9%), рис (-4,9%), ячневые (-3,3%) и манные (-2,9%) крупы. Несколько меньше - на сало (-2,3%), масло подсолнечное (-1,8%) и муку пшеничную (-1%).

Вместе с тем против марта в апреле существенно снизились цены на свеклу (-9,9%), яйца (-8,4%) и гречневые крупы (-4,2%). Значительно меньше - на рис (-1,6%), масло подсолнечное (-1,4%), крупы пшеничные (-1,1%), молоко пастеризованное, картофель (-0,6%), муку пшеничную (-0,4%), сахар (-0,3%). Цены на макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, крупы ячневые, сыры мягкие жирные, масло сливочное и сало уменьшились на 0,1-0,2%.

Видео дня

"Лидерами роста потребительских цен на продукты питания против декабря 2022 года в апреле текущего года стали морковь (+96,5%), капуста белокочанная (+83,5%) и лук репчатый (+72%)", - отметил эксперт.

Кроме того, рост потребительских цен на пищевые продукты в апреле против марта 2023 года сохранился по яблокам (+18,6%), моркови (+11%), свинине (+8,5%), капусте белокочанной (+6,9%), пшену (+3,3%), молочным смесям для детского питания (+3,1%), говядине (+2,2%).

По другим продуктам, по словам Лупенко, включая лук репчатый, рост цен произошел в пределах 1-2%, а по хлебной группе, колбасам вареным и сорта и сметане жирностью до 15% – на 0,4-0,7%.

Ученый подчеркнул, на потребительском рынке под давлением ожидания поступления сезонной продукции, в первую очередь от нового урожая, происходит существенное уменьшение цен на пищевые продукты.

По прогнозам Института аграрной экономики, в ближайшее время следует ожидать уменьшения потребительских цен на продукты овощной группы, муку, крупы, яйца и молочные продукты.

За более чем год войны цены в Украине повысились на треть

Как сообщал УНИАН, по подсчетам экспертов Института аграрной экономики, за год полномасштабной войны цены на пищевые продукты в Украине выросли почти на треть. Однако с поступлением продуктов нового урожая средние цены на отдельные категории могут уменьшиться.

В частности, по данным аналитиков EastFruit, стоимость тепличных огурцов в среднем увеличилась на 25% по сравнению с маем прошлого года. Снижение цен на овощи, возможно, состоится в июне, считает эксперт Олег Пендзин.

Вас также могут заинтересовать новости: