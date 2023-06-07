Инфляция замедлилась примерно до 15,5%.

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом исчислении.

Согласно макроэкономическому и монетарному обзору НБУ, замедление роста цен продолжалось и в мае. Инфляция замедлилась примерно до 15,5%. По данным НБУ, удорожание продовольственных товаров существенно замедлилось, что объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и горючее, восстановлением производственных и логистических цепей, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.

Как говорится в материалах НБУ, снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла.

Видео дня

Цены на крупу и муку снизились, а на сахар - замедлили рост благодаря достаточным для внутренних нужд урожаям прошлого года. Годовые темпы роста цен на яйца ускорились, отражая низкую базу сравнения в прошлом году.

Что происходит с инфляцией в Украине

27 апреля 2023 года НБУ изменил прогноз инфляции на 2023 год. Нацбанк ожидает, что в 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню.

Ожидается, что дальнейшему снижению инфляции будут способствовать, в частности, удешевление энергоносителей на мировых рынках и сдержанный внутренний спрос. Прогнозируется улучшение инфляционных ожиданий, а также наращивание предложения товаров благодаря восстановлению оптимальных логистических путей и производственных мощностей.

Вас также могут заинтересовать новости: