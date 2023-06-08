За этот период немало социально значимых товаров упали в цене.

С начала года существенно снизились цены на яйца, свеклу, помидоры и бананы, однако подорожали лук, капуста, морковь, яблоки и молочные продукты.

Об этом сообщили УНИАН аналитики сервиса доставки Zakaz.ua, которые проанализировали, как с начала 2023 года изменилась стоимость на основные товары потребительской продуктовой корзины украинца в ведущих сетях супермаркетов.

Выяснилось, что немало социально значимых товаров на полочках ритейлеров в июне стоят дешевле, чем в начале первого квартала 2023 года.

"Больше всего снизилась цена на яйца - на 27%. Сейчас средняя стоимость за десяток составляет около 54 грн, тогда как в январе была около 74 грн. также снизилась цена на муку - на 8%. В свою очередь цены на батон и хлеб тоже демонстрируют положительную тенденцию, стоимость снизилась на 5%", - подсчитали эксперты.

Предположительно, по словам аналитиков, снижение цен на хлебобулочные изделия связаны именно с падением цен на яйца и муку.

В частности, есть товары из продуктовой социальной корзины, которые не существенно, но повысились в цене.

"Сливочное масло подорожало в среднем на 5%, тогда как еще в январе цена пачки весом 180-200г стоила около 62 грн. Cейчас средняя стоимость составляет 65 грн. В свою очередь молоко подорожало в среднем на 10%", – сообщили в сервисе доставки.

Кроме того, за последние два квартала выросли цены на следующие продукты: гречка - на 3%, растительное масло - на 7%, куриное филе - на 7%.

Также эксперты отмечают, что среди овощей ценами могут приятно порадовать помидоры и огурцы, которые с началом сезона дешевели. Стоимость томатов в супермаркетах в июне на 15% ниже относительно января. Огурцы стоят около 77,9 грн/кг, тогда как в начале года средняя стоимость была 86 грн/кг.

Вместе с тем аналитики подсчитали, что свекла сейчас стоит на 40% дешевле, чем в январе и продается примерно по 6,90 грн/кг. Однако другие овощи борщевого набора имеют противоположную динамику.

"С начала года рекордно подскочили цены на белокочанную капусту, средняя стоимость сейчас составляет 45 грн/кг. Тогда как в январе ценники на овощ в супермаркетах были от 10 до 14 грн/кг, что втрое дешевле, чем сейчас. Также более чем вдвое выросли цены на морковь и лук. Сейчас цена репчатого лука в супермаркетах колеблется от 49 до 69 грн/кг. Морковь в среднем стоит 56,90 грн/кг, что на 144% дороже, чем в январе", – говорится в аналитике.

Эксперты прогнозируют, что с появлением на рынке молодых картофеля, капусты, моркови и свеклы вполне возможно, что цены на эти овощи пойдут на спад.

Вместе с тем, по словам аналитиков, ситуация с фруктами значительно позитивнее, чем с овощами.

"Цены на бананы снизились на 14%. В январе желтый экзотический фрукт стоил в среднем 68 грн/кг, тогда как сейчас цена составляет 59 грн. Также снизились цены на цитрусовые: апельсины подешевели на 11%, а лимоны - на 6%", – говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, неприятно удивили ценники на яблоки, стоимость которых рекордно подскочила более чем вдвое. Например, если в январе яблоки популярного сорта "Голден" стоили около 20 грн/кг, то в начале июня цена составляет 42 грн/кг. Однако, как прогнозируют эксперты, высока вероятность того, что с начала урожайного сезона цена существенно упадет.

За более чем год войны цены на продукты в Украине выросли на треть

Как сообщал УНИАН, по подсчетам экспертов Института аграрной экономики, за год полномасштабной войны цены на пищевые продукты в Украине выросли почти на треть. Однако с поступлением продуктов нового урожая средние цены на отдельные категории могут уменьшиться.

В апреле против декабря 2022 года наиболее существенное снижение среди 33 наименований пищевые продукты прослеживалось на гречневые крупы (на 19,9%) и на свеклу (на 20%). Также за этот период существенно уменьшились цены на крупы пшеничные (-7%), яйца (-6,9%), рис (-4,9%), ячневые (-3,3%) и манные (-2,9%) крупы. Несколько меньше - на сало (-2,3%), масло подсолнечное (-1,8%) и муку пшеничную (-1%).

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