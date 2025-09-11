По оценкам Фонда, сумма колеблется от 10 до 20 миллиардов долларов.

Международный валютный фонд определил, что потребности Украины в финансировании до 2027 года могут быть на 20 млрд долларов выше, чем оценивает правительство в Киеве. Об этом сообщает Bloomberg.

Расхождение появилось во время встреч сотрудников МВФ с представителями украинского правительства в Киеве, посвященных обсуждению внешнего финансирования на 2026 и 2027 годы.

По оценкам МВФ, общая сумма, которую Украина должна обеспечить, будет на 10-20 миллиардов долларов выше, чем прогнозы Киева, которые составляют 37,5 миллиарда долларов за два года.

Согласование этих разногласий является крайне важным перед тем, как МВФ рассмотрит просьбу Украины о новой программе кредитования, поскольку текущее финансирование исчерпывается.

Большая часть финансирования из текущего пакета МВФ в размере 15,5 млрд долларов уже получена Украиной. Программа предусматривала окончание войны в этом году и рассчитана до 2027 года. Премьер-министр Юлия Свириденко стремится до конца года получить одобрение нового пакета от правления МВФ, пишет издание.

Украина не хочет увеличивать налоговую нагрузку на население, несмотря на рекомендации МВФ. Кредитор планирует заставить правительство уменьшить размер теневой экономики, который, по оценкам Кабинета Министров, составляет более 30% ВВП, говорится в статье.

По информации Bloomberg, консультации будут продолжаться и стороны должны договориться о сумме на следующей неделе.

Финансовая помощь Украине

Недавно Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Транш был профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ, его сумма составляет один миллиард евро.

Параллельно Конгресс США принял решение о выделении 400 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Деньги станут частью общего финансирования страной оборонной политики на общую сумму 892,6 миллиарда долларов.

