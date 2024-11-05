Жилищные субсидии и льготы получат около 2,8 млн украинских семей.

Для защиты переселенцев в Украине скоро запустят программу субсидий на съемное жилье. Об этом на заседании правительства заявил украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для переселенцев с середины января следующего года запускаем программу субсидий на съемное жилье", – отметил Премьер. Этой опцией смогут воспользоваться семьи, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

По словам Шмыгаля, в целом субсидии и льготы получат около 2,8 млн украинских семей. Пенсионный фонд уже перечислил соответствующую сумму, рассчитанную на новый отопительный сезон.

Видео дня

"В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти цели", – сообщил Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что этой зимой примерно 500 тыс домохозяйств получат выплаты на покупку твердого топлива. Речь, в частности, об угле и дровах. Сейчас эти средства уже выплачивают в прифронтовых регионах. Размер выплат составляет до 21 тыс гривень на одну семью.

В Правительстве понимают, что украинцев ждет очень сложная зима. Именно поэтому чиновники призывают граждан устанавливать альтернативные источники питания и генерации, например, солнечные панели и накопители электроэнергии.

Соответствующий проект решения уже поручили разработать Министерству социальной политики. Согласно ему, в случае, если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс гривень, семья сохраняет за собой субсидию.

Кроме этого, чиновники должны создать механизм, согласно которому размер субсидии на оплату электрической энергии не будет уменьшаться, даже если имели место перебои в электроснабжении.

Отопительный сезон - главное

Напомним, недавно в Верховной Раде приняли "закон о дровах", который предусматривает наказание за хранение, перевозку и сбыт древесины, которая имеет незаконное происхождение.

Чтобы подтвердить законность происхождения древесины, нужно будет предъявить соответствующие документы.

Эксперты предупреждают, что если президент подпишет законопроект, это может усложнить жизнь украинцев, которые не имеют газового отопления. Проблема может стать особенно актуальной по мере приближения холодов.

Позже нардеп Анна Скороход объяснила, кому не будет грозить штраф за хранение дров. При этом она отметила, что введение штрафов является "необходимой мерой".

Вас также могут заинтересовать новости: