Затормозить падение рубля может "прорыв" в мирном урегулировании в Украине.

Российский рубль продолжает дешеветь на Московской бирже, обновляя многомесячные минимумы к доллару, евро и юаню, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что в четверг, 11 сентября, на внебиржевом рынке впервые с февраля курс европейской валюты поднимался выше 100 рублей - сделки проходили по 100,3850 рубля за евро. Внебиржевой курс доллара обновил рекорд с 10 апреля - 85,91 рубля. А курс юаня на Мосбирже добрался до отметки 12,05 - самой высокой с 10 марта.

Рубль продолжает "лететь в бездну", констатирует инвестбанкир Евгений Коган. Настолько продолжительного снижения рубля - 8 дней подряд - рынок не видел с декабря 2022 года, а относительно показанных летом минимумов доллар подорожал почти на 10 рублей (12%), евро - на 12 рублей (13%), а юань стал дороже на 1,2 рубля (11%).

Слабость рубля во многом связана с фундаментальным разворотом тренда из-за ухудшения сальдо торгового баланса, объясняет аналитик БКС Илья Федоров: экспортные доходы экономики сокращаются из-за падения цен на нефть, санкций и снижения торговли с Китаем, а спрос на валюту снова начал расти из-за потребности в импорте.

До конца года рубль может снизиться до 90-95 рублей за доллар, прогнозирует главный инвестсоветник ИК "Велес Капитал" Дмитрий Сергеев.

"Управляемое снижение курса является одним из способов выправления ситуации с бюджетом. За 8 месяцев "дыра" в федеральной казне достигла 4,2 трлн рублей, что втрое выше изначального плана на год, а нефтегазовые доходы сократились на 20%", - объясняет он.

"Нерыночным" называл курс рубля глава "Роснефти" Игорь Сечин после того, как прибыль компании за первое полугодие обвалилась втрое, а глава ВТБ Андрей Костин призывал Минфин и ЦБ "отрегулировать" рубль, чтобы помочь бюджету.

Как пишет издание, побочным эффектом девальвации в России станет новое ускорение инфляции.

"Очень скоро это отразится на розничных ценах", - предупреждает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на рубль давят геополитическая неопределенность и ухудшение макроэкономических показателей России - замедление темпов роста ВВП, рост бюджетного дефицита. Затормозить падение рубля может "прорыв" в урегулировании войны против Украины, а если мирные планы сорвутся, то доллар может взлететь и до 100 рублей, не исключает эксперт.

Газета Financial Times писала, что Кремлю придется сделать сложный выбор в рамках бюджета 2026 года, поскольку нагрузка на военную экономику России растет. Если первые годы войны в Украине Москве удавалось удерживать экономическую ситуация благодаря стабильным ценам на нефть и газ, а также военным расходам, то за несколько лет сочетание растущих военных расходов, замедления роста, сильного рубля и слабых цен на нефть заставляет российское государство принимать трудные решения.

Состояние российской экономики может ухудшиться на фоне падения доходов от энергетики, если вскоре Россия войдет в рецессию, а также, согласно прогнозам, может получить худший урожай за последние 17 лет, пишет Fortune.

