Август не только напоминает о неумолимом приближении осенне-зимнего периода. Уже через месяц должна начаться активная фаза бюджетного процесса, ведь до 15 сентября Кабинет Министров должен подать на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на следующий год.

На этот раз разработка главного финансового документа страны происходит в условиях полномасштабной войны, поэтому правительство должно предложить народным депутатам не только приблизительную роспись доходов и расходов на 2023 год, но и несколько больше – видение того, как должна выглядеть национальная экономика военного времени.

От, условно говоря, тушения пожаров Кабмин должен перейти к более долгосрочному планированию, а также ответить, за счет чего планируется создать более-менее надежный экономический тыл для дальнейшей борьбы Украины и украинцев за свое существование.

Пока страна живет больше по инерции, а презентованный в швейцарском Лугано план восстановления на $750 млрд касается послевоенного времени, который еще не известно когда придет.

Учитывая это, логично ожидать появления нескольких вариантов проекта госбюджета – для трех основных сценариев дальнейшего хода боевых действий. Первый, оптимистичный, предполагает, что война закончится уже к концу этого года. Второй: что к мирной жизни Украина вернется в течение следующего года, но не в январе, а, например, летом или осенью. Третий, пессимистичный, будет предусматривать, что боевые действия будут продолжаться как минимум до конца 2023 года.

И хотя в западных СМИ появлялась информация, что якобы президент Владимир Зеленский хочет закончить войну именно к концу 2022 года, однако реальность упорно доказывает, что лучше готовиться именно к самому тяжелому варианту развития событий. И именно к этому начинает склоняться много отечественных и иностранных экспертов.

Логично, что львиная доля расходов в следующем году будет направлена на военные нужды, а именно на выплату достойной зарплаты героическим защитникам государства, закупке необходимого вооружения и другие оборонные нужды.

В мае-июне только на оборону из бюджета направляли почти по 100 млрд грн ежемесячно. И эти расходы в 2023 году точно не будут меньшими.

Кроме этого не стоит забывать, что государство должно выполнять социальные гарантии в виде выплаты пенсий и других социальных выплат. Кабмин должен ответить, будет ли проводить индексацию тех же пенсий, что обещал делать каждый год. А если этого не будет, то нужно найти, как компенсировать людям ухудшение качества жизни из-за роста цен.

Также не стоит забывать, что в Украине на время войны введен мораторий на повышение "коммуналки", поэтому бюджет должен содержать четкие цифры, сколько будет направлено на компенсацию разницы в тарифах.

Эти три кита очерчивают минимальные потребности государства, под которые уже сейчас нужно находить источники финансирования.

Например, по данным Минфина, в июле 2022 года расходы составили 182,5 млрд грн, а с начала года – 1,22 трлн грн. Такие показатели вряд ли можно считать базовыми, ведь они не содержали разницы в тарифах, которую уже оценивают почти в 200 млрд грн. Кроме того, пока не известно, какими будут темпы инфляции в следующем году, а также возможный курс гривни, которые могут изменить роспись бюджета. Однако это дает хотя бы приблизительное представление о потребностях государства.

Что касается перекрытия этих потребностей, то в июле в общий фонд государственной казны поступило 169,6 млрд грн, из которых 80,4 млрд грн составила международная помощь в виде грантов и кредитов. Всего с начала войны наше государство привлекло уже $12,7 млрд внешней грантовой и кредитной помощи.

Сейчас идут переговоры о получении еще около $14 млрд . То есть, всего речь идет о получении $27 млрд до конца года.

О гарантиях или конкретных обещаниях на следующий год никто пока не говорит, но профессионально подготовленный проект государственного бюджета значительно повысит шансы на дальнейшую иностранную финансовую помощь в необходимых объемах.

Кстати, Украина планирует до конца года получить дополнительный кредит от Международного валютного фонда в размере $15-20 млрд, поэтому правительство должно объяснить, на что пойдут эти средства.

Кроме этого, стоит помнить о такой болевой точке, как государственный долг, на погашение которого в январе-июле Украина направила уже 260,9 млрд грн (99,6% плана). Платежи по обслуживанию госдолга составили 89,7 млрд грн (97,3% плана). То есть, несмотря на активные боевые действия в части регионов и действительно чрезвычайно сложную ситуацию с экономическим положением, наше государство продолжало выполнять свои обязательства перед кредиторами. Однако с каждым месяцем делать это было все труднее, поэтому государство должно было бы когда-то поднять вопрос реструктуризации государственного долга, хотя Министерство финансов долгое время выступало против этого.

В июле правительство приняло решение об отсрочке платежей по еврооблигациям на два года – до июля 2024-го. За это время Украина должна была погасить три выпуска еврооблигаций на $3 млрд без учета процентов по ним и еще с одиннадцатью выпусками. Кроме этого, Кабмин также отложил и выплаты по ВВП-варантам, выпущенным в 2015 году.

К этим решениям стоит добавить дефолт госкомпании "Нафтогаз Украины" по еврооблигациям, а также повторение такого сценария для "Укравтодора" и "Укрэнерго". Иностранные инвесторы пока не идут навстречу и не хотят переносить на два года получение своих процентов. Так же и МВФ уже выступил против реструктуризации долгов Украины. Таким образом, урегулирование кредитных обязательств государства и ключевых государственных компаний является одним из вызовов, который правительство должно решить для более легкого прохождения 2023 года. Кстати, в декабре прошлого года правительство одобрило стратегию управления госдолгом до 2025 года. Стоит ли говорить, что этот документ уже не является актуальным и нуждается в пересмотре?

Украина пока не может собственными силами закрыть свои финансовые потребности, поэтому сверхважной задачей является быстрое оживление экономики, которое увеличит налоговые и другие собственные поступления в казну.

Это также должно как-то решить проблему безработицы, которая, по данным Нацбанка, достигла рекордного показателя в 35%. Поэтому в проекте госбюджета должны быть предусмотрены расходы не только на точечные программы развития ключевых отраслей экономики, но и на более глобальные проекты, например, на развитие отечественного бизнеса и создание совместных предприятий на территории соседних стран, которые сейчас активно поддерживают Украину.

Еще одной важной задачей в 2023 году также является максимальная эффективность использования каждой бюджетной копейки. В этом разрезе показательно недавнее заявление правительства о запуске осенью программы льготной ипотеки для военных, медиков, учителей и ученых. Со следующего года она должна стать доступной для всех граждан. Насколько эта инициатива целесообразна именно сегодня, когда враг наносит ракетные удары не столько по военным объектам, сколько по гражданской инфраструктуре?

Увидят ли украинцы что-то из перечисленного выше, – станет известно в течение следующих недель, когда Кабмин предоставит черновик главного финансового документа страны. Из года в год проект госбюджета чиновники готовили скорее по старым лекалам, только меняя цифры по некоторым программам. Через разрушительную войну Кабмин точно должен изменить эту традицию и предложить действенные и нетривиальные механизмы привлечения и использования бюджетных средств.

Дмитрий Шварц