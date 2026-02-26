Индексация пенсий в марте 2026 года: в Кабмине объяснили, как она будет проходить

Сообщается, что повышение коснется большинства пенсионеров.

С 1 марта в Украине начнется индексация пенсий, которая в этом году будет происходить по обновленному механизму. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 25 февраля № 236.

Кабинет Министров применит дифференцированные коэффициенты, чтобы сократить разрыв между размерами выплат. Пенсии, назначенные или начисленные после 2021 года, будут индексироваться по более низким коэффициентам.

Как рассчитывается индексация пенсий

В документе определены следующие условия индексации с учетом года выхода на пенсию:

пенсии, назначенные в 2021-2022 годах – индексация 6,1%;

пенсии, назначенные в 2023 году – индексация 4,8 %;

пенсии, назначенные в 2024 году – индексация 3,6 %;

пенсии, назначенные в 2025 году – индексация 2,4 %.

Таким образом, чем раньше назначили пенсию, тем выше коэффициент повышения получат пенсионеры во время мартовской индексации.

Как сообщили в Минсоцполитики, в 2026 году индексация составит 12,1%. По словам специалистов, этот показатель превышает уровень инфляции за 2025 год, который равнялся 8%.

"После перерасчета пенсии вырастут как минимум на 100 гривень и не более чем на 2 595 гривень", – сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Кому проиндексируют пенсии

Индексацию проведут для следующих категорий:

пенсионеров общей системы (в рамках государственного пенсионного страхования);

военных пенсионеров;

лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;

получателей пенсий за особые заслуги;

бывших работников органов местного самоуправления и других лиц, которым выплаты были назначены по ранее действовавшим "специальным" условиям;

лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве.

Особое внимание обещают уделить пенсионерам из наиболее уязвимых категорий.

В частности, минимальные пенсионные выплаты вырастут для таких категорий:

для пенсионеров в возрасте 80 лет и старше при наличии стажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, а также для пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше, которые не работают и имеют полный страховой стаж (35/30 лет соответственно) – минимальная пенсия вырастет с 3 758 грн до 4 213 грн;

для пенсионеров в возрасте свыше 70 лет с полным страховым стажем – с 3 613 грн до 4 050 грн;

для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем – с 3 323 грн до 3 725 грн, а для пенсионеров с меньшим страховым стажем – с 3 038 грн до 3 406 грн.

Кроме того, будут проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий.

В феврале министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что в соответствии с новой пенсионной реформой базовая пенсия в Украине должна составлять не менее 6000 гривень. Он также отметил, что планируется развитие системы добровольных накоплений в качестве дополнения к основной пенсии.

Также сообщалось, что пенсионеры, которым приостановили выплаты, получат их после прохождения процедуры идентификации. Улютин подчеркнул, что в бюджете Пенсионного фонда достаточно средств для таких выплат, и по состоянию на середину февраля уже восстановлены пенсии 68 тысячам лиц, которые выполнили все необходимые процедуры.

