НБУ повысил прозрачность решений на банковском рынке
Национальный банк Украины обновил порядок применения мер воздействия к банкам.
Также регулятор уточнил критерии отнесения банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Читайте такжеУкраинские банки увеличили чистую прибыль на четверть - НБУ
Согласно сообщению, теперь перед применением меры воздействия Нацбанк будет приглашать представителя банка на заседание правления или комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. Во время заседания представитель банка сможет дать объяснения или высказать возражения относительно меры воздействия. Результаты рассмотрения объяснений и возражений будут учитываться при принятии окончательного решения правлением НБУ по применению меры воздействия. Отмечается, что такой подход предоставит банкам дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции.
Кроме того, в решении Нацбанка о применении меры воздействия появится новый пункт: оценки и выводы. Решение также будет содержать объяснение адекватности применения меры воздействия.
«Такие нововведения повысят прозрачность принятия решений Национального банка по применению мер воздействия и будут способствовать лучшему пониманию рынком регуляторной политики Национального банка», - говорится в сообщении.
Читайте такжеНБУ ухудшил прогноз влияния пандемии на украинскую экономику
Также сообщается, что Нацбанк уточнил критерии отнесения банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов. Так, если между владельцами существенного участия в банке есть противоречия и это вредит его деятельности, банк будет признан проблемным.
Указанные изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №79 от 22 июня 2020 года, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram