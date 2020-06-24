НБУ повысил прозрачность решений на банковском рынке

Нацбанк повысил прозрачность принятия решений по применению мер воздействия к банкам

Национальный банк Украины обновил порядок применения мер воздействия к банкам.

Также регулятор уточнил критерии отнесения банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Согласно сообщению, теперь перед применением меры воздействия Нацбанк будет приглашать представителя банка на заседание правления или комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. Во время заседания представитель банка сможет дать объяснения или высказать возражения относительно меры воздействия. Результаты рассмотрения объяснений и возражений будут учитываться при принятии окончательного решения правлением НБУ по применению меры воздействия. Отмечается, что такой подход предоставит банкам дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции.

Кроме того, в решении Нацбанка о применении меры воздействия появится новый пункт: оценки и выводы. Решение также будет содержать объяснение адекватности применения меры воздействия.

«Такие нововведения повысят прозрачность принятия решений Национального банка по применению мер воздействия и будут способствовать лучшему пониманию рынком регуляторной политики Национального банка», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что Нацбанк уточнил критерии отнесения банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов. Так, если между владельцами существенного участия в банке есть противоречия и это вредит его деятельности, банк будет признан проблемным.

Указанные изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №79 от 22 июня 2020 года, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

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