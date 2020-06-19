Нацбанк снизил требования к регулятивному капиталу банков

Так, с 20 июня минимальный размер регулятивного капитала банков установлен на уровне 200 млн грн.

Национальный банк Украины снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

Как сообщила пресс-служба регулятора, такое решение основывается на изменениях в Закон Украины "О банках и банковской деятельности", которым минимальный размер уставного капитала для банков снижен с 500 млн грн до 200 млн грн.

Нацбанк также признал утратившими силу специальные требования к банкам-управляющим фондами финансирования строительства.

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"Это связано с тем, что, согласно Закону Украины №79-IX, с 1 июля 2020 года полномочия по регулированию и надзору за деятельностью банков в части управления фондами финансирования строительства передаются Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ввел новые меры по поддержке банковского сектора в текущих экономических условиях. Регулятор, в частности, принял решение о неприменении до июня 2021 года к банкам и банковским группам мер воздействия за нарушение установленных требований относительно достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.

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