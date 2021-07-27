Эксперт пояснил, что за этим решением не стоят комплексные реформы, направленные на стимулирование бизнеса и поощрение инвесторов.

Ради спасения бюджета Кабмин активно расширяет базу налогоплательщиков. Теперь в нее включены и IT-корпорации, такие как Google. Решение вполне логичное, однако за ним не стоят комплексные реформы, направленные на стимулирование бизнеса и привлечение инвесторов.

Об этом пишет в своем новом блоге, который вышел на информационном портале Лига, доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Эксперт анализирует закон № 1525-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам". Он вступил в силу 2 июля и стал известен широкому кругу, как закон "о налоге на Google". Принятые изменения касаются ряда компаний: Google, YouTube, Apple, Microsoft, Facebook, TikTok и других.

Андрей Гмырин объясняет, что главная цель закона - убрать в Налоговом кодексе пробел, который до сих пор позволял информационным гигантам избегать обязанности по уплате НДС за оказанные услуги резидентам Украины. По словам автора, п.186.4 НКУ определял местом поставки услуг место регистрации поставщика, а в случае с Google поставщик был зарегистрирован за рубежом и не имел украинской регистрации.

Это означало, что уплата резидентами Украины за услуги Google не была для компании основанием регистрироваться в качестве плательщика НДС на территории Украины. И хотя п. 186.3 НКУ содержал положение, согласно которому местом поставки рекламных услуг считалось место регистрации их получателя, эта норма трактовалась неоднозначно, поэтому и не применялась к указанным компаниям. Последние изменения в НКУ призваны убрать эти разночтения, говорит эксперт.

Автор пишет, что новация Налогового кодекса, пункт 186.31, четко определяет: "Местом поставки электронных услуг считается местонахождение получателя услуг". В то же время, "местом поставки считается страна, в которой размещены такие и другие средства связи или к которой направлено карту доступа для ее использования (в том числе местонахождением устройства, которое определяется по IP-адресу, что использовалось получателем электронной услуги).

Дополнительными доказательствами для определения местонахождения физического лица - получателя услуг, один из которых применяется одновременно с одним из указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта сведений, являются: платежный адрес физического лица - получателя услуг; банковские реквизиты, в частности, место ведения банковского счета, используемого для расчета за электронные услуги; другая коммерчески важная информация".

По словам Андрея Гмырина, отныне IT-гиганты типа Google будут платить налог на добавленную стоимость в размере 20% в иностранной валюте. Хотя в принятых изменениях есть определенные исключения. Например, "от уплаты НДС будут освобождены операции по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети Интернет..."

Что же касается самого Google, отмечает ученый, - теперь компания обязана зарегистрироваться плательщиком НДС на территории Украины. Отчитываться она будет по упрощенной форме в центральный орган ГНС, используя специальный электронный сервис. В общем, для IT-компаний это станет обязательной процедурой - при условии, если общая сумма от осуществления ими соответствующих операций будет превышать 1 млн грн в год. В отчете, кроме реквизитов декларанта, будут только договорная стоимость поставки электронных услуг и, собственно, сама сумма налога.

Кроме того, изменения в НКУ предусматривают особую форму - "налоговое уведомление лицу-нерезиденту". Андрей Гмырин отмечает, что такие сообщения будут адресоваться лицам-нерезидентам - как зарегистрированным, так и незарегистрированным в качестве плательщиков налога. В первом случае это будет аналог обычного налогового уведомления-решения, с указанием суммы налогового обязательства (штрафы, несвоевременная уплата т.д.). Большим является только срок уплаты по таким решениям - 90 дней. Также для лиц-нерезидентов предусмотрена возможность административного обжалования решений налоговой службы и возможность переписки в электронном виде.

Украина - не первое государство в мире, где IТ-гиганты вроде Google должны платить налог на добавленную стоимость, пишет ученый. И это, по его мнению, вполне оправдано, поскольку создает условия для рыночной конкуренции и, конечно, позволяет наполнять бюджет. В то же время автора беспокоит, что ГНС с помощью фискальных рычагов сможет оказывать давление на предпринимателей. В случае с международными корпорациями такие действия могут нанести серьезный репутационный ущерб государству. Кроме того, по словам эксперта, Google и другие мировые гиганты вынуждены будут повысить цены на свои услуги для граждан Украины. Также автора удивляет, что в налоговых изменениях внимание акцентировано, прежде всего, на физических лицах - получателях услуг, зато юридические лица в документе не упоминаются.

Андрей Гмырин уверен, что из-за отсутствия комплексного подхода к реформированию экономики принятые парламентом новации не будут иметь долгосрочного эффекта. Напротив, толчком к развитию могут стать системные изменения, которые предусматривают очищение от коррупции судебных органов, создание гибкого налогового законодательства, стимулирование предпринимательства, поощрения инвесторов.

"Вместо точечных решений правительства и парламента наподобие закона "о налоге на Google" или декларативной Программы действий Кабмина до 2024 года я уже давно предлагаю начать реальные преобразования. Их алгоритм прописан в программе налоговых трансформаций "От нестабильности к гармонии". Эти изменения предусматривают реструктуризацию налоговых и контролирующих органов, централизацию их функций, широкую либерализацию системы налогообложения, проведение реальной амнистии капиталов и введение налога на выведенный капитал, автоматизацию и цифровизацию администрирования налогов, сокращение административного давления на бизнес. В который раз должен выразить сожаление, что в высоких кабинетах к предложению экспертов прислушиваются лишь изредка. Но мы не теряем надежды быть услышанными", - резюмирует Андрей Гмырин.

Автор: Иван Бойко