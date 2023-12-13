В мобильном приложении можно выполнять все привычные операции с деньгами.

Финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний "Новая почта", первой среди небанковских учреждений презентовала собственное мобильное приложение и выпустила платежные карты, сообщается на сайте компании.

"NovaPay первым среди небанков презентует собственное мобильное приложение, в котором украинцы смогут моментально открыть платежный счет, оформить виртуальную карту и сразу начать ею пользоваться", – говорится в сообщении.

Следовательно, в мобильном приложении можно:

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выполнять денежные переводы на карты и счета по любым реквизитам;

оплачивать услуги, такие как коммунальные, интернет, ТВ, штрафы, налоги, мобильная связь и т. д.;

выпускать пластиковой платежной карты NovaPay от MasterCard.

Кроме того, можно пользоваться услугами "Новой почты": оформить посылку в кредит или оплатить за нее, отправить перевод с карты в отделение и получить на карту наложенный платеж за посылки.

В настоящее время доступны только внутригосударственные платежи и переводы. Картой NovaPay пока невозможно рассчитываться за границей, оплачивать товары на зарубежных сайтах или услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.

Приложение предлагает 20% выгоды на оплату услуг "Новой почты". Открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 тыс. грн – бесплатные.

Начать пользоваться мобильным приложением NovaPay можно после регистрации с помощью "Дії". А впоследствии можно будет зарегистрироваться и в отделениях Новой почты.

Сервисы"Новой почты"

Справка УНИАН. NovaPay – это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний "Новой почты" и уже более одиннадцати лет предоставляющий платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3500 отделениях "Новой почты".

По данным НБУ, компания занимает 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов. Также NovaPay входит в число крупнейших налогоплательщиков государства.

В то же время "Новая почта" выходит на международные рынки. Так, логистическая компания открыла первое отделение в Италии – в городе Милан. "Новая почта" уже вышла на рынок 11 европейских стран: Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдовы.

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