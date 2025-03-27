Экономист считает, что это решение НБУ поможет бороться с мошенниками.

Национальный банк Украины намерен сделать переводы средств более прозрачными. Для этого предлагается обязать банки предоставлять клиентам информацию о конечных участниках транзакции.

Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регулятора. Новые правила выпуска и обслуживания банковских карт могут быть введены с 1 октября 2025 года.

Банки могут обязать передавать эмитенту информацию о плательщике и получателе, в частности:

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код по ЕГРПОУ – для компаний;

полный номер платежного инструмента – для физических лиц.

Кроме того, планируют уточнить требования к формированию банками платежных инструкций и определить обязательные их реквизиты, а для онлайн-платежей - обязать банки предоставлять плательщикам свое полное наименование до начала инициирования перевода.

"Каждый раз, когда вы будете перечислять средства по карточке, вы будете видеть, кому вы перечислили, несмотря на то, находитесь ли вы в одном или разных банках… То же самое касается осуществления интернет-платежей. Перед осуществлением такого платежа вы будете получать информацию о том, в пользу кого вы делаете этот платеж", – объяснил экономист Илья Несходовский в эфире КИЕВ24.

По его словам, это новшество должно помочь в борьбе с мошенничеством.

Переводы с карты на карту - последние новости

С 1 февраля украинские банки ввели новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN.

Для клиентов с высоким уровнем риска будут действовать ограничения в 50 тысяч гривень в месяц. Клиенты со средним и низким уровнями риска смогут переводить 150 тысячь гривен в месяц, а с 1 июня лимит снизится до 100 000 гривень в месяц.

При этом глава НБУ Андрей Пышный в феврале сообщил, что регулятор готов отменить ограничение через один-два месяца, но тогда банки должны продемонстрировать готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

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