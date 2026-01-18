Сколько стоит купить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 25 января

Отмечается, что резких скачков курса не стоит ожидать.

Валютный рынок Украины входит в фазу стабилизации, что характерно для начала года. Выравнивание спроса и предложения уменьшает потребность в активном вмешательстве Национального банка, хотя регулятор продолжает полностью контролировать ситуацию.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что в ближайшее время динамика на валютном рынке будет сдержанной, а количество резких скачков курса существенно сократится.

Согласно его прогнозу, с 19 по 25 января курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,6-43,6 гривни на межбанке и 42,8-43,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в Украине до 25 января 4280-4350 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 42800-43500 гривень.

При этом банкир отметил, что курс евро будет находиться в пределах 49-50,5 гривни на межбанке и 49-50,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4900-5050 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 49000-50500 гривень.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,41 гривни за доллар. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара (предыдущий рекорд был установлен 16 января – 43,39 грн/долл.)

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,44 гривни за один евро.

