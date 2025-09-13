Эксперт отметил, что оптовые обменники будут демонстрировать относительную стабильность .

Курс доллара в Украине в субботу, 13 сентября, в большинстве обменников и работающих кассах банков будет находиться в пределах - прием от 40,9 до 41,2 гривни и продажа от 41,35 до 41,60 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 48,2 до 48,55 гривни, а продажа от 48,60 до 48,80 гривни.

"Евровалюта в ближайшие неделю-полторы останется главным спекулятивным инструментом как на мировых рынках, так и на всех сегментах украинского валютного рынка", - предупредил эксперт.

По его словам, украинские обменники будут работать с небольшой разницей по доллару - в пределах 20-25 копеек, и большим спредом по евро - в 20−30 копеек.

"Оптовые обменники при этом продемонстрируют относительную стабильность своих взглядов на происходящее и сохранят спред в пределах 15−20 копеек и по евро, и по доллару. Для "оптовиков" важен оборот, и они не станут в условиях высокой конкуренции терять клиентов из-за 2−5 копеек разницы", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар.

При этом по отношению к евро гривня ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,39 гривни за один евро.

