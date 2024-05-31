До 20 тысяч гривень: за какие монеты коллекционеры готовы щедро заплатить

Проверьте свои копилки, ведь там может прятаться целое состояние.

Некоторые украинские монеты могут принести значительную прибыль своим владельцам. Внимательно изучите свои копилки за такие 10 копеек коллекционеры готовы платить тысячи гривень.

По информации ресурса "Монеты-ягодки", на аукционах за 10 копеек 1992 разновидности 2.21ВАк можно получить от 10 000 до 18 000 гривень.

В чем ее особенность:

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средний зуб трезубца – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнутое;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

группа с большой насечкой.

При этом за 5 копеек 1996 года можно выручить более 1000 гривень.

"Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт., поэтому монета редкая и имеет высокую цену", – отметили специалисты.

В то же время 5 копеек из банковского набора стоят дороже тех монет, что были в обращении, а также цена зависит от состояния монеты.

Кроме того, 1 гривня 2001 разновидности 1АДг может принести своему владельцу до 5 000 гривень. Монета отличается тем, что у нее гладкая группа без надписей.

В свою очередь специалисты предупредили украинцев, что фальшивомонетчики часто подделывают эту монету, потому что она редкая и дорогая.

"Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 грамма, диаметр 26 мм", – говорится в сообщении.

Какие монеты стоят дорого в Украине - последние новости

10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк оценивается коллекционерами в сумму от 10 до 18 тысяч гривень.

Кроме того, 5 копеек 1992 года принесли своем хозяину более 8 тысяч гривень.

Кроме того, 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно продать от 4 000 до 11 000 гривень.

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