6 июня температура в Украине снова начнет повышаться (карта)

Существенных осадков в Украине не ожидается.

После небольшой паузы в Украине снова начинается жара. Сегодня, 6 июля, температура повысится по всей стране. В большинстве областей будет +28°...+32°, а на юге местами - до +35°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет переменная облачность, без осадков. Воздух в течение дня прогреется до +29°...+31°, на Закарпатье - до +32°.

На севере Украины сегодня будет свежее всего. Тут столбики термометров покажут днем +26°...+29°. Без осадков, лишь небольшя облачность.

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На востоке Украины сегодня будет преимущественно ясно. Тут воздух прогреется до +27°...+29°. Без осадков.

Жителей центральной части Украины также ждет преимущественно ясная и безоблачная погода. В Полавской и Черкасской областях будет около +27°, а на остлаьной территории воздух погреется до более жарких +29°...+32°.

На юге Украины сегодня будет жарчче всего. Тут воздух прогреетсся до +28°...+31°, а местами и до +35°.

6 июля - праздник, приметы погоды

6 июля - мученицы Агриппины. Если после дождя еще долго видна радуха, то на следующий день будет пасмурно. Также пасмурную погоду предвещают солнце и луна, которые плохо видны в небе. Если в этот день громко стрекочут сверчки, то зима ожидается теплой.

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