Эксперт отметил, что ситуация на мировом и украинском валютном рынке "подвешенная".

Курс доллара в Украине в воскресенье, 6 июля, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в рамках коридор - прием 41,40-41,60 грн и продажа 41,70-42 грн, считает аналитик Алексей Козырев.

При этом курс евро сегодня, по его мнению, будет находиться в коридоре - прием 48,70-49,40 грн и продажа 49,45-49,90 грн. При этом он указал, что значительный разброс котировок по евро в разных сетях обменников сохранится.

"К выходным ситуация осталась подвешенной как на мировом валютном рынке, так и в Украине. Владельцам обменников нет смысла брать на себя повышенные курсовые риски. Поэтому, они проработают в эти дни на наличном рынке со средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро", - отметил Козырев,

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Кроме того, он ожидает, что по доллару спред между покупкой и продажей будет в пределах 20−30 копеек, а по евро - в пределах 20−60 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 7 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,12 гривни.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,76/41,79 грн/долл., а евро - 49,16/49,18 грн/евро.

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