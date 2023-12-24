Указанные украинские монеты ценятся коллекционерами из-за своих уникальных особенностей.

Уже давно не секрет, что некоторые монеты, даже невысоких номиналов, могут принести своим владельцам немалую сумму. К примеру, очень выгодно можно продать монеты в 10 копеек.

По информации ресурса "Монеты-ягодки", 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк оценивается коллекционерами в сумму от 10 до 18 тысяч гривень.

В чем ее особенность:

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средний зуб тризуба острый и узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуто;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

При этом за 10-копеечную монету 1994 года разновидности 2ГБк можно получить от 2 000 до 2 600 гривень.

Монеты отличаются тем, что:

четвертое зерно третьего колоса разомкнуто;

четвертое зерно четвертого колоса касается листа;

гроздь №7 – хвостик не касается ягоды;

гроздь №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурт с крупной насечкой.

Чуть дешевле можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Такую монету оценивают в более чем 1 000 гривень. Их выпустили тиражом в 5 тысяч штук, что и обуславливает ее стоимость.

Ранее УНИАН писал, что забытые в копилках монеты могут принести украинцам неплохие доходы. Некоторые старые монеты высоко ценятся среди коллекционеров из-за определенных особенностей.

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