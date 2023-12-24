Уже давно не секрет, что некоторые монеты, даже невысоких номиналов, могут принести своим владельцам немалую сумму. К примеру, очень выгодно можно продать монеты в 10 копеек.
По информации ресурса "Монеты-ягодки", 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк оценивается коллекционерами в сумму от 10 до 18 тысяч гривень.
В чем ее особенность:
- средний зуб тризуба острый и узкий;
- пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуто;
- гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;
- гурт с крупной насечкой.
При этом за 10-копеечную монету 1994 года разновидности 2ГБк можно получить от 2 000 до 2 600 гривень.
Монеты отличаются тем, что:
- четвертое зерно третьего колоса разомкнуто;
- четвертое зерно четвертого колоса касается листа;
- гроздь №7 – хвостик не касается ягоды;
- гроздь №3 – хвостик короткий и тонкий;
- гурт с крупной насечкой.
Чуть дешевле можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Такую монету оценивают в более чем 1 000 гривень. Их выпустили тиражом в 5 тысяч штук, что и обуславливает ее стоимость.
Ранее УНИАН писал, что забытые в копилках монеты могут принести украинцам неплохие доходы. Некоторые старые монеты высоко ценятся среди коллекционеров из-за определенных особенностей.