Старые 50 копеек могут озолотить: как выглядит забытое в копилках сокровище

Коллекционеры готовы платить тысячи гривень за эту монету.

Коллекционеры готовы платить за отдельные монеты Украины тысячи гривень. В частности, речь идет о монете номиналом в 50 копеек.

По информации ресурса "Монеты-ягодки", 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно продать от 4 000 до 11 000 гривень.

В чем особенность монеты:

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средний зуб тризуба толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет четыре ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

Кроме того, примерно за 1,5 тысячи гривень можно продать 50 копеек 2001 года. Отмечается, что эта монета была выпущена ограниченным тиражом - 5 тысяч единиц.

Также от 2 000 до 4 000 гривень можно получить за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм.

В чем особенность монеты:

маленькое отверстие в нижней части тризуба;

промежуток в виде трапеции между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 гривень", – говорится в сообщении.

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10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк оценивается коллекционерами в сумму от 10 до 18 тысяч гривень.

Кроме того, 5 копеек 1992 года принесли своем хозяину более 8 тысяч гривень.

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