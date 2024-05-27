Некоторые украинские копейки стоят "приличных" денег.

Коллекционеры говорят, что существует несколько видов монет, которые можно выгодно продать. Цена таких изделий высока из-за их ограниченного тиража - продать украинские копейки, которые были отчеканены в малом количестве, можно довольно дорого.

Ранее мы говорили о том, где выгодно продать монеты СССР.

Какие монеты Украины можно продать за 20-30 тысяч

Первое, чем интересуются люди, которые хотят продать монеты Украины - 1992-го года монета номиналом в 2 копейки. За нее могут "выложить" от 17 000 до 30 000 гривень в зависимости от состояния монеты и состояния штампа.

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Согласно данным ресурса Монетки-ягодки, 2 копейки так и не были пущены в оборот из-за ошибки в эскизах (на монете оказался слишком узкий венок). Существует мнение, что в качестве пробы было изготовлено около 20-30 шт таких монет.

Вторая по ценности монета - 1 гривня 1992 года желтого цвета. Ее стоимость может варьироваться от 10 000 до 20 000 гривень. Эта монета была пробной, ее чеканили при настройке оборудования. Более того - первая 1 гривня 1992 года была без надписи, но найти такой экземпляр практически невозможно.

Какие монеты можно продать в Украине еще

Существует несколько вариантов, какие копейки можно продать за менее внушительную сумму, но тоже способную повлиять на состояние вашего кошелька. К примеру, 25 копеек 1992 года - ценный экземпляр, но не всегда он имеет высокую цену - у редкой копейки средний зуб трезубца с утолщением в верхней части, единица даты с хвостиком и крупные ягоды, гроздь №2 имеет форму прямоугольного треугольника. Если вы захотите продать монеты Украины - цена на 25 копеек 1992 года может доходить до 20 000 гривень.

Еще одной редкой монетой считается 5 копеек 1992 года, но только с крупной насечкой. Ее стоимость будет около 4000-6000 гривень. Все остальные вариации с мелкими насечками не являются ценными - найти на них покупателя будет трудно.

Третий вариант - 1 гривня 2008 года из годового набора НБУ. В тираже было всего 5000 штук, характерна такая монета изображением Владимира Великого, а на аукционах, в среднем, ее продают за 3000-35000 гривень.

Где можно продать копейки и монеты

Самый популярный и проверенный многими нумизматами способ, где продать старые копейки и монеты Украины - это прийти на аукцион или найти в интернете коллекционера, способного оценить по достоинству ваш "клад" и заплатить справедливую цену. Также можно использовать торговую площадку (такую как OLX) или сходить на барахолку, но, во-первых, такой метод часто чреват нечестной сделкой, а во-вторых, вряд ли там можно найти действительно знающих людей.

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