6 июля в народном календаре - интересная дата, насыщенная давними обычаями.

Дата 6 июля 2025 года в нашей стране посвящена двум крайне важным видам войск. В староцерковном стиле наступает большой народно-православный праздник сегодня. Мы рассказали и его важнейших обычаях и перечислили запреты, которые стоит соблюдать.

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Какой сегодня праздник в мире

Именинники сегодняшней даты, получившие всемирную известность, это болгарский революционер Васил Левский, польский военный Войцех Ярузельский, актер Сильвестр Сталлоне, американский президент Джордж Буш, рэпер 50 Cent.

Международное торжество дня посвящено важной профессии - это День кардиолога. По всей планете поздравляют специалистов в лечении заболеваний сердца.

Другие, менее известные всемирные праздники сегодня, это День поцелуев, День жареной курицы, День доллара.

Какой сегодня праздник церковный

В новоюлианском календаре православные верующие вспоминают 6 июля святого Сисоя Отшельника. Для понимания народных верований этой даты стоит вспомнить, какой сегодня церковный праздник по старому стилю. Это дата чествования мученицы Агриппины, известной в народе как Аграфена Купальница. С датой ее памяти связаны купальские обычаи.

Какой сегодня праздник в Украине

6 июля родились двое выдающихся украинцев - архитектор Иван Левинский и художница и этнограф Августа Кохановская.

Самый важный праздник сегодня в Украине - День ПВО, то есть противовоздушной обороны. Мы поздравляем защитников неба, которые ежедневно сбивают сотни вражеских ракет, дронов и снарядов. Невозможно подсчитать, сколько тысяч невинных жизней спасли эти герои. Также поздравления сегодня получают морские пехотинцы, ведь мы отмечаем День Военно-морских сил ВСУ.

Приверженцы народных традиций могут отметить купальскую ночь.

Какой сегодня праздник в народе

В славянском календаре 6 июля имеет название Аграфена Купальница, поскольку было принято купаться в реках и озерах. Для семейного счастья эту дату стоит провести совместно с родными. Ещё один счастливый знак - сварить и отведать ячменную кашу.

По старому стилю наступает в ночь на сегодня праздник Ивана Купала. Его обычаи хорошо всем известны - прыжки через костер, сбор трав, гадания на будущее. Главные гуляния проводились именно ночью между 6 и 7 апреля.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки полагались на приметы в предсказании погоды. О сегодняшней дате известны такие поговорки:

птицы стали беспокойными - к ненастью, а если перестали петь, то будет жара;

пошел дождь - ещё неделю будет сыро;

если пасмурно, то у рыбаков будет хороший улов;

частая смена погоды на протяжении дня сулит переменчивый июль.

Народные верования определяют не только то, что сегодня за праздник, но и какие у него есть запреты. Запрещено конфликтовать с родными, жаловаться, жалеть себя, ругаться матом - все эти действия привлекают нечисть.

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