Из-за обстрелов пострадали объекты гражданской инфраструктуры и произошли пожары.

Российские оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Украину беспилотниками. На этот раз под ударом оказались Запорожье и Киевская область.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, около 2-х ночи россияне атаковали 6 "шахедами" Запорожье и Запорожский район.

"Повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия. Повсюду работают экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается", - отметил чиновник.

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По словам Федорова, из-за атаки пострадала 89-летняя женщина.

"Один из ударов пришелся по селу Юрковка. Там поврежден дом. Получила ранения пожилая женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь", - добавил он.

В то же время глава Киевской ОГА Николай Калашник отметил, что из-за вражеской атаки БпЛА в Вышгородском районе пострадали три человека.

"Мужчина 35 лет получил осколочные раны спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана на месте", - заверил чиновник.

Кроме того, из-за обстрела повреждены два многоэтажных дома, уничтожены четыре гаражных помещения и автомобиль, еще три автомобиля повреждены.

"Происходит пожар складского помещения. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В одном из домов деблокирована женщина 1938 года рождения. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Калашник.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 4 июля Россия атаковала Киев и область ракетами и дронами. В результате во многих районах вспыхнули пожары, известно о более 20 пострадавших, среди них ребенок.

Кроме того, в Соломенском районе столицы из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м. Также произошел пожар в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива.

В то же время сообщалось, что разрушения произошли и в Днепровском, Святошинском, Дарницком, Шевченковском районах Киева.

Также 3 июля Россия атаковала Одессу кассетной баллистикой. Из-за обстрела погибли два человека, еще трое получили ранения. Позже стало известно, что ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. Тогда как раз на причале работали люди, происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В результате атаки погибли докер-механизатор и водитель грузовика. Еще шесть человек получили ранения, среди которых работники одного из портовых операторов и водитель.

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