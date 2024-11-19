Пенсии будут проиндексированы в марте 2025 года на размер инфляции.

У государства есть деньги на выплату зарплат и пенсий, а также на проведение индексации пенсий в марте 2025 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время презентации Плана устойчивости в Верховной Раде.

"Независимо от политической турбулентности где-либо в мире, все зарплаты и пенсии в Украине будут выплачены согласно закону. У нас есть на это деньги, у нас есть пакет зимней поддержки для людей. В марте 2025 года, как и каждый год, состоится индексация пенсий на уровень инфляции", - сказал он.

По словам президента, в следующем году также предусмотрено расширение многих государственных программ поддержки бизнеса и потребителей. Зеленский отметил, что программа "5-7-9" в прошлом году стала фактически единственным источником доступных кредитов для бизнеса, и в этом году правительство начало переориентировать ее на инвестиционные цели.

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"Более тысячи украинских производителей купили новое оборудование благодаря грантовой программе поддержки перерабатывающей промышленности. Программы "Сделано в Украине" и "Национальный кэшбек" поддерживают украинского производителя и культуру внимания к производству именно в Украине. Программа "еОселя" помогает украинцам стать владельцами именно своего дома, но и стимулирует спрос на строительные материалы и работы", - добавил Зеленский.

Пенсии в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, пенсии в Украине будут проиндексированы в марте 2025 года. Такой шаг должен частично компенсировать рост потребительских цен. По словам заместителя председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаила Цимбалюка, почти 5 миллионов пенсионеров в Украине будут получать лишь 2 300 гривен минимальной пенсии.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко сообщила, что в Украине около 10 млн пенсионеров, и хотя средняя пенсия в Украине всего около 5 тыс. грн, расходы на пенсию остаются одними из крупнейших среди других соцрасходов. По ее словам, в Украине со следующего года предусмотрено внедрение пенсионной реформы, которая предусматривает как обязательную накопительную, так и бальную пенсионную системы.

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