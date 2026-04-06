Жесткие прайс-кепы усиливают дефицит электроэнергии, – Тынний

Украинский энергетический рынок теряет инвестиции и возможности развития из-за жесткого государственного регулирования цен, в частности из-за прайс-кепов. Об этом заявил бизнесмен, основатель энергетического холдинга Игорь Тынный.

По его словам, нынешняя модель с жесткими ограничениями цен напрямую влияет на экономику генерации и делает часть производства убыточной.

"Если газ будет стоить 1000 долларов за 1000 кубометров, то себестоимость производства из него электроэнергии никак не впишется в ваши желания быть хорошими для населения и держать низкие цены", – отметил он.

Тинный подчеркивает, что в таких условиях газовая генерация просто не будет работать, а новые проекты не будут запускаться. В то же время ограничения цен, по его словам, уже оказывают системный эффект на рынок.

"История с жесткими прайс-кепами – это типичный социализм. Сегодня их снова снижают – смело ждите дефицита и ограничений", – подчеркнул он.

По его мнению, именно ценовые ограничения являются одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие распределенной генерации и возобновляемой энергетики, а также подрывающих доверие инвесторов к украинскому энергорынку.

Тинный также указывает, что без формирования рыночной цены энергосистема не получает необходимых сигналов для развития, а дефицит электроэнергии в пиковые периоды только усугубляется.

Ранее бывший член правления НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский заявил, что жесткие прайс-кепы на рынке электроэнергии могут сами по себе формировать дефицит ресурса, даже без внешних факторов.

