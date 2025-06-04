У МАГАТЭ нет доказательств подготовки РФ к переподключению ЗАЭС к своей энергосистеме.

Временно оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не может быть перезапущена из-за нехватки воды для охлаждения и отсутствия стабильного электроснабжения, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси агентству Reuters.

Он пояснил, что для полноценного восстановления работы ЗАЭС, которая не производит электроэнергию уже почти три года, придется качать воду из Днепра. Гроси добавил, что Россия не скрывала, что стремится возобновить работу станции, однако отметил, что это невозможно сделать в ближайшее время.

Он также прокомментировал отчет Greenpeace, в котором говорилось о том, что РФ прокладывает линии электропередачи на временно оккупированных территориях на юго-востоке Украины для подключения захваченной Запорожской АЭС к своей энергетической сети.

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"Есть некоторые участки, где проводились определенные работы, но мы не имеем конкретных доказательств того, что это является частью согласованного, организованного плана подключения электростанции в том или ином смысле. Мы не находимся в ситуации, когда электростанция может быть немедленно запущена. Далеко не так, для этого понадобится немало времени", - заявил он.

Руководитель МАГАТЭ добавил, что даже если будет найдена возможность поставлять из Днепра необходимые объемы воды для охлаждения реакторов ЗАЭС, для возобновления работы станции "нужно будет осуществить ряд мероприятий".

Россия хочет перезапустить ЗАЭС - главные новости

В конце мая МАГАТЭ заявило, что не видит признаков подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

О вероятной подготовке ЗАЭС к подключению к энергосети РФ заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он сообщил о строительстве ЛЭП для запитки станции и предположил, что ее подключат "в ближайшие дни".

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