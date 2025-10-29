Аварийно-восстановительные работы продолжаются в регионах, где враг повредил сеть.

Часть Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей осталась без света после ударов России по энергетическим объектам, сообщает "Укрэнерго".

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, пострадавших от обстрелов. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования", - отмечается в сообщении.

В Министерстве энергетики Украины добавили, что враг также атаковал энергетические объекты в Донецкой области.

Видео дня

В ведомстве напомнили, что 29 октября в некоторых регионах поочередно будут отключать свет в период с 8:00 до 22:00. Как уточнили в "Укрэнерго", ограничения применяются объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

"Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей", - отметили в Минэнерго.

То есть промышленники в этих регионах могут использовать только определенный объем электроэнергии.

Ситуация со светом в Украине - последние новости

Осенью 2025 года Россия активизировала удары по энергосистеме Украины. После очередной атаки страны-бензоколонки 22 октября в отдельных регионах были введены графики почасовых отключений. Еще в начале октября, после массированных атак врага, графики вернулись на Черниговщину.

Как отметил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, враг стремится стереть с лица земли подстанции компании.

Вас также могут заинтересовать новости: