Часть Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей осталась без света после ударов России по энергетическим объектам, сообщает "Укрэнерго".
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, пострадавших от обстрелов. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования", - отмечается в сообщении.
В Министерстве энергетики Украины добавили, что враг также атаковал энергетические объекты в Донецкой области.
В ведомстве напомнили, что 29 октября в некоторых регионах поочередно будут отключать свет в период с 8:00 до 22:00. Как уточнили в "Укрэнерго", ограничения применяются объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
"Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей", - отметили в Минэнерго.
То есть промышленники в этих регионах могут использовать только определенный объем электроэнергии.
Ситуация со светом в Украине - последние новости
Осенью 2025 года Россия активизировала удары по энергосистеме Украины. После очередной атаки страны-бензоколонки 22 октября в отдельных регионах были введены графики почасовых отключений. Еще в начале октября, после массированных атак врага, графики вернулись на Черниговщину.
Как отметил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, враг стремится стереть с лица земли подстанции компании.