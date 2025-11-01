Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак.

Графики отключения света в воскресенье, 2 ноября, будут применяться в отдельных регионах Украины. Также будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" указали, что причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Отмечается, что графики почасовых отключений будут применять в период с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

При этом ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - напомнили в "Укрэнерго".

Перед стартом отопительного сезона РФ усилила удары по критической инфраструктуре Украины. Больше всего пострадали жители и объекты в таких городах, как Сумы, Чернигов, Харьков, Полтава, а также в столице.

Из-за этого энергетики часто вынуждены работать круглосуточно - параллельно с этим вводят и плановые отключения для балансировки системы. Оперативно узнать график отключений в своем городе можно в сети.

