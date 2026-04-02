Украинские беспилотники 'закрыли' экспорт бензина из России

Российская Федерация ввела запрет на экспорт бензина. Он будет действовать до конца июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение правительства РФ.

Запрет был введен с целью обеспечения стабильных поставок на внутренний рынок в условиях высокого сезонного спроса на топливо во время сельскохозяйственной посевной кампании, а также из-за роста мировых цен на нефть. При этом бензин по-прежнему будет поставляться в страны, с которыми у России есть межправительственные соглашения о поставках топлива.

Запрет на экспорт бензина введен после ряда результативных ударов украинских беспилотников по российским НПЗ и экспортным мощностям. В результате ударов, в частности, один из крупнейших НПЗ РФ – "Киришинефтеоргсинтез" – временно остановил работу и возобновит ее не раньше, чем через месяц.

Россия неоднократно вводила ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы сдержать рост цен на топливо и преодолеть дефицит. Так, в 2025 году несколько регионов России и "власти" временно оккупированных РФ территорий Украины сообщали о дефиците бензина после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ, а также на фоне сезонного роста спроса на топливо.

По данным источников Reuters, в прошлом году страна экспортировала почти 5 миллионов метрических тонн бензина, или около 117 000 баррелей в день.

Украина активизировала удары по нефтеэкспортной инфраструктуре России. В результате результативных атак украинских беспилотников ключевые российские порты на Балтике – Усть-Луга и Приморск – приостановили отгрузку нефти.

По подсчетам Reuters, в результате атак украинских беспилотников "страна-бензоколонка" теряет 70-75 миллионов долларов в сутки.

Также украинские дроны не забывают и о российских НПЗ. В частности, 21 марта был атакован Саратовский НПЗ.

Вас также могут заинтересовать новости: