Еще одним механизмом достижения целей децентрализации министр энергетики назвал развитие возобновляемых источников энергии.

Украина выиграла битву с Россией на энергетическом фронте этой зимой, но должна подготовиться к следующему отопительному сезону с помощью газовых турбин и возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова главы ведомства Германа Галущенко во время выступления на форуме "Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата" (P-TECC) в Загребе.

"По состоянию на сегодня мы имеем профицит в энергосистеме. Это дает нам ощущение, что мы действительно выиграли эту энергетическую битву", - сказал Галущенко.

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В то же время министр отметил, что Украина уже готовится к предстоящим испытаниям, в частности к следующему отопительному сезону. Одной из ключевых краткосрочных задач в этом направлении является децентрализация генерации.

"Достичь этой цели нам помогут газовые турбины, которые должны быть установлены в разных регионах страны, где есть дефицит генерирующих мощностей. Мы уже работаем над этим вопросом с нашими американскими партнерами", - отметил он.

Еще одним механизмом достижения целей децентрализации Галущенко назвал развитие возобновляемых источников энергии – солнечной и ветровой генерации. Также предполагается модернизация системы передачи электроэнергии, поврежденной в результате российских атак. Восстановление сетей будет предусматривать прежде всего их модернизацию и повышение уровня защиты в условиях военных вызовов.

Министр сообщил, что в среднесрочной перспективе Украина будет развивать и безуглеродную атомную генерацию, которая в этом отопительном сезоне сыграла ключевую роль.

Решение энергетической проблемы в Украине: детали

Начиная с 10 октября 2022 года, российские оккупанты периодически наносят массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Кроме этого, враг использует для этого иранские дроны-камикадзе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина создаст новую децентрализованную энергетическую систему, в которой основную роль будет играть возобновляемая энергетика.

Распределенная генерация менее уязвима во время ракетных атак и ее легче восстановить в случае повреждения.

В Минэнерго рассказали, что Украина в ближайшие десятилетия будет развивать атомную и "зеленую" энергетику, при этом уголь будет не востребован уже к 2040 году.