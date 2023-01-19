Энергетическая стратегия Украины предусматривает существенные преобразования украинского энергетического сектора.

Украина в ближайшие десятилетия будет развивать атомную и "зеленую" энергетику, при этом уголь будет не востребован уже к 2040 году.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, который в онлайн-формате принял участие в панели "Энергетическая инфраструктура Украины: от разрушения до стойкости", которая прошла в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Демченков отметил, что Энергетическая стратегия Украины предусматривает существенные преобразования украинского энергетического сектора.

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"Расширение роли атомной и зеленой энергетики и децентрализованная энергетическая система. Эти приоритеты в основе нашей обновленной Энергетической стратегии на ближайшие десятилетия", - цитирует пресс-служба Демченкова.

Заместитель министра отметил, что роль угля значительно снизится после 2032 года, а к 2040 году Украина планирует полностью отказаться от его использования в процессе выработки электроэнергии. Постепенный отказ от угля будет происходить параллельно со строительством новых солнечных и ветровых генераций, а также ТЭЦ, которые будут работать на биотопливе.

"Ожидается, что доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе достигнет 25% в 2032 году и удвоится к 2050 году", - отметил он.

Демченков также подчеркнул, что к 2032 году Украина планирует построить два новых атомных блока и запустить пилотные проекты малых модульных реакторов.

По словам замминистра, энергетический переход для Европы будет не просто неполным без Украины, но и невозможным.

"Недавно Фатих Барол, глава Международного энергетического агентства, назвал закон США о снижении инфляции важнейшим климатическим соглашением со времен Парижского соглашения. Мы убеждены, что послевоенное зеленое восстановление Украины станет еще одним звеном в этом глобальном толчке к климатической нейтральности", - сказал он.

Демченков обратился к участникам форума с призывом инвестировать в проекты энергетического перехода Украины, отметив, что это инвестиции в усиление энергетической безопасности Европы.

Реформа энергетической системы в Украине: подробности

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина создаст новую децентрализованную энергетическую систему, в которой основную роль будет играть возобновляемая энергетика.

Президент отмечал, что Украине нужно не менее 1,5 млрд евро на поверхностное восстановление энергетических объектов.

По словам Зеленского, Украина в партнерстве с США планирует разработать малые модульные реакторы, которые помогут поддерживать энергетическую систему страны.