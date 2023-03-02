Вот и наступила календарная весна, которую так сильно ожидали украинцы. Важность этого события трудно переоценить, ведь за пять предыдущих месяцев наше государство пережило два десятка атак со стороны российских террористов на объекты отечественной энергетики.

Замысел врага был простым и максимально антигуманным одновременно: погрузить нашу страну во мрак, заморозить наши города, чтобы власть наконец пошла на переговоры с Кремлем.

В Украине уже почти три недели не применяются аварийные и почасовые отключения электроэнергии

Однако, как ни пытались оккупанты разрушить энергосистему с помощью своих ракет и иранских дронов-камикадзе, но у них ничего не получилось. Российским варварам не удалось также повторить масштабные техногенные катастрофы вроде той, что произошла в 2006 году в Алчевске, когда системы отопления ныне оккупированного города полностью заморозились.

Сегодня, когда до конца отопительного сезона остается месяц-полтора, первые лица государства уже уверенно говорят о том, что до наступления тепла такой апокалиптический сценарий уже невозможен. Более того, в Украине уже почти три недели не применяются аварийные и почасовые отключения электроэнергии. И это вдохновляет.

Безусловно, устойчивое прохождение зимы без дней или недель темноты и без серьезных аварий на теплогенерирующих предприятиях является еще одной победой Украины в войне с Россией. Однако нужно помнить о том, что в октябре-ноябре такое развитие событий было довольно реальным, а в том же Киеве всерьез рассматривали план возможной эвакуации населения из города.

Ввиду этого, нашему государству и украинцам нужно сделать важные выводы из нынешнего отопительного сезона, который был самым сложным в новейшей истории страны. Тогда следующий, если война не закончится в этом году, не вызовет чувства страха и неуверенности.

Прежде всего, нужно признать, что Украина пережила зиму благодаря многим факторам, каждый из которых сыграл существенную роль.

Надеяться на такие же благоприятные погодные условия в течение следующей зимы - это большой риск

Это и энергетики, которые героически выполняли свои обязанности и достаточно оперативно ремонтировали оборудование, поврежденное россиянами. Это и бойцы Сил защиты, которые сбивали подавляющее большинство ракет и дронов, которыми оккупанты целили в наши энергетические объекты. Важной и своевременной стала помощь цивилизованного мира в виде современных комплексов противовоздушной обороны, энергетического оборудования для проведения тех же ремонтов, а также огромного количества генераторов для населения, предприятий и учреждений.

Также не стоит забывать, что нынешняя зима была достаточно теплой. Это позволило использовать существенно меньшие объемы газа и угля.

Конечно, надеяться на такие же благоприятные погодные условия в течение следующей зимы – это большой риск. Однако по каждому другому из перечисленных факторов можно предпринять определенные шаги, чтобы усилить готовность критической инфраструктуры к повторным атакам.

Однако еще необходимо также эффективно решить ряд значительных проблем в работе теплогенерирующих предприятий

Не стоит сомневаться: если боевые действия будут продолжаться дальше, то следующей осенью враг вновь начнет массово запускать ракеты по отечественной гражданской инфраструктуре. При этом есть высокая вероятность, что и в течение весны-лета эти атаки будут продолжаться, хоть и не будут нести такой большой угрозы, как во время холодов.

Таким образом, власти нужно и в дальнейшем с помощью иностранных партнеров усиливать ПВО, проводить закупки голубого топлива и угля. Это простая и действенная логика в условиях войны. Однако еще необходимо также эффективно решить ряд значительных проблем в работе теплогенерирующих предприятий.

Главный образом нужно обеспечить компаниям ТКЭ финансирование, ведь они предоставляют свои услуги по старым тарифам и будут работать в таком режиме до конца войны. Уже весной разница между действующими тарифами и экономически обоснованными составит около 40 млрд гривень. И хотя власти обещали тепловикам выделить на это средства, однако эта финансовая помощь до адресата пока не дошла.

Без этих денег теплогенерирующие компании не будут иметь свободных средств на то, чтобы перед зимой провести подготовительные работы, отремонтировать тепловые сети и котельные, а также иметь финансовый ресурс для закупки топлива у "Нафтогаза Украины".

Нехватка средств в отрасли не помогает решать и кадровую проблему, ведь часть специалистов из-за войны выехали в другие уголки страны или за границу. Многие работники облтеплоэнерго взяли в руки оружие, чтобы защищать родную землю от российского нашествия. А чтобы заинтересовать молодежь им на смену, нужно обеспечить более или менее достойную заработную плату.

Украинцы могут в межсезонье погасить хотя бы часть долгов перед тепловиками, чтобы те улучшили свое финансовое положение и лучше подготовились к следующей зиме

Свои выводы должны сделать и органы местного самоуправления. И хотя в течение зимы руководители городов достаточно быстро начали организовывать пункты несокрушимости на случай блэкаута, однако в работе части этих пунктов были недостатки, а некоторые – существовали лишь на бумаге. В следующий раз все должно работать, как швейцарские часы.

Свои выводы из этой тяжелой и знаковой зимы должен сделать и каждый украинец. Хотя многие эксперты еще летом предсказывали ракетные удары по нашей энергетической сфере, население, как то часто бывает, затягивало до последнего момента собственную подготовку к холодам. А потом все массово начали бежать покупать генераторы и обустраивать альтернативные источники тепла и света, причем делали это кое-где с нарушением противопожарных правил, что иногда приводило к человеческим жертвам. На этот раз у граждан уже не может быть никаких иллюзий, но и времени на подготовку будет гораздо больше.

Кроме этого, украинцы могут в межсезонье погасить хотя бы часть долгов перед тепловиками, чтобы те улучшили свое финансовое положение и лучше подготовились к следующей зиме.

Если проводить аналогию с футболом, как недавно сделал главный разведчик страны Кирилл Буданов, то можно вспомнить выражение - "порядок бьет класс". И этим порядком должна стать системная работа по подготовке к очередному отопительному сезону каждой ветви власти и каждого гражданина. Тогда даже в условиях продолжения обстрелов критической инфраструктуры уже не будет риска, что украинцы могут замерзнуть в своих домах, а государство сможет сконцентрировать все свое внимание на главной цели – организации победы над жестоким врагом на поле боя.

Дмитрий Шварц