В Будапеште заявили, что Хорватия не является надежной транзитной страной.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина не ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию и Словакию. Также он предложил указанным странам использовать маршрут поставок через Хорватию. Так он ответил на запрос Венгрии и Словакии о прекращении поставок нефти "Лукола" через Украину. Об этом в Facebook написал глава МИД Венгрии Питер Сийярто.

В то же время он отметил, что Хорватия не является надежной транзитной страной: "Хорватия просто не является надежной страной транзита. Ненадежно, потому что с начала войны стоимость транзита нефти выросла в пять раз", – подчеркнул Сийярто.

К тому же Хорватия, по его словам, не сделала инвестиций, необходимых для увеличения мощности транзита.

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В то же время в статье Financial Times также указано, что Венгрия отклонила предложение Хорватии использовать ее трубопроводную систему как альтернативу импорту российской нефти, усиливая многосторонний конфликт с ЕС.

31 июля президент Хорватии Андрей Пленкович обратился к Еврокомиссии и заявил, что нефтепровод, который соединяет адриатические порты, "недостаточно используется". Его импортная инфраструктура превышает национальные потребности, написал он в письме, с которым ознакомилась FT.

"Пострадавшие страны Центральной Европы, которые не имеют выхода к морю, имеют возможность использовать этот альтернативный путь поставки, чтобы уменьшить или даже полностью устранить свою зависимость от российской нефти", – говорится в обращении.

Он добавил, что хорватская нефтетранспортная компания Janaf, которая управляет нефтепроводом, "желает вести переговоры о долгосрочных контрактах, включающих большие объемы, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения и уменьшить зависимость". Мощность нефтепровода Janaf Adria составляет 14,3 млн тонн нефти ежегодно.

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Однако Сийярто негативно отреагировал на письмо хорватского президента в соцсетях.

Нефть раздора

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что за запретом транзита нефти российского "Лукойла" может стоять Брюссель.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, поэтому их отмена не является предметом обсуждения.

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