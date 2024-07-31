Шмыгаль призвал Словакию отказаться от российской нефти и не прибегать к шантажу РФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в течение последних недель провел ряд переговоров со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Все разговоры с Фицо были об энергетической безопасности стран, сообщил глава украинского правительства в Telegram.

"Украина настаивала и продолжает настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти. Потому что Россия и энергетическая безопасность – не совместимые вещи. Все страны это понимают и большинство действует", – отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина остается надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права и беспрекословно выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС.

Видео дня

"Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Поэтому имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе", – отметил премьер-министр.

Глава украинского правительства также подчеркнул, что Словакия является надежным партнером, "от которого мы не ожидаем шантажа или угроз". Шмыгаль также отметил, что премьеры двух стран договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат "конструктивный, прагматичный диалог".

Украина прекратила транзит нефти "Лукойла"

Россия поставляла нефть в Венгрию через южную ветку нефтепровода "Дружба", проходящую через Украину. Недавно сообщалось, что Словакия и Венгрия прекратили получать нефть от российского "Лукойла". Они тогда обратились к Европейской Комиссии с просьбой выступить посредником в консультациях с Украиной.

29 июля словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригрозил, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если не будут возобновлены поставки нефти от российского "Лукойла".

Вас также могут заинтересовать новости: