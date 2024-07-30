Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что за запретом транзита нефти российского "Лукойла" может стоять Брюссель.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что с момента обращения Венгрии и Словакии к Европейской Комиссии с просьбой "принять меры против Украины" прошло больше недели, а никаких действий не последовало.

"Несмотря на угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС, несмотря на вопиющее нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Брюссель хранит молчание", - написал Сийярто. Видео дня

По мнению венгерского министра, у такого поведения есть два объяснения. Первое - Еврокомиссия не способна отстаивать фундаментальные интересы двух стран-членов против страны-кандидата, а второе - "нефтяное эмбарго" придумал сам Брюссель.

"Это Еврокомиссия, а не украинское правительство, хотела шантажировать две страны, которые выступают за мир и отказываются от передачи вооружений. Европейская комиссия и президент Урсула фон дер Ляйен лично должны немедленно рассказать правду: просил ли Брюссель Киев запретить поставки нефти?" - возмутился он.

Вас также могут заинтересовать новости: