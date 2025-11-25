Главный фигурант дела пересек границу страны по ускоренной процедуре. А в этот же день несколько фигурантов как раз вернулись в Украину.

За день до разоблачения правоохранителями коррупционной схемы в энергетике, часть ее фигурантов вернулась в Украину, а выехал только Тимур Миндич.

Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко. "Возможно, это была утечка, возможно совпадение, в отношении определенных людей. Есть определенное несоответствие. Часть людей, которая входит в эту организацию, в воскресенье заехала в Украину, пересекла границу. А один человек выехал (речь идет о Миндиче, - УНИАН)", - отмечает Клименко.

Теперь правоохранители проводят внутреннее расследование, чтобы установить, была ли это утечка информации или драматическое стечение обстоятельств.

Видео дня

"У него были встречи перед этим. Он проговаривал, что в понедельник его не будет. Нам нужно установить, насколько это была утечка информации. Был ли он предупрежден именно о том, что это произойдет в понедельник, или это совпадение", - рассматривает варианты руководитель САП.

Даже на предыдущем этапе расследования, по словам Клименко, в САП фиксировали "сливы" информации. Их не разглашали, чтобы не помешать дальнейшему ходу дела.

"Во время этой операции было несколько этапов утечек информации. Сейчас есть два производства и есть служебное расследование относительно возможных утечек информации именно через прокуроров САП", - констатировал Клименко.

На вопрос, сколько времени у Миндича могло занять пересечение границы, глава НАБУ Семен Кривонос отметил, что у него со служебным паспортом это занимает больше времени - по 50 минут. Но, как следует из слов правоохранителей, Миндич пересекал границу по обычному паспорту, а не по дипломатическому коридору. Это заняло у него несколько десятков минут в пункте пропуска "Грушев", где очередь обычно по несколько часов.

Главный фигурант "Мидаса" Тимур Миндич: что известно

Бизнесмена Тимура Миндича называют главным фигурантом коррупционного дела "Мидаса". На следующий день после огласки дела правоохранители предположили, что он узнал о предстоящих обысках у себя в квартире и уехал из Украины в Израиль. На пленках НАБУ Миндич фигурирует под псевдонимом "Карлсон".

Правоохранители подозревают бизнесмена в создании преступной организации и отмывании незаконно полученных средств. Министерство внутренних дел 22 ноября объявило Тимура Миндича в розыск.

Вас также могут заинтересовать новости: