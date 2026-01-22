Финалистка 'Холостяка' призналась, испытывает ли чувства к Цымбалюку

Девушка говорит, что уже не 17-летняя, чтобы "любить его до конца жизни".

Финалистка 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина призналась, остались ли у нее чувства к главному герою проекта, актеру Тарасу Цымбалюку.

Во время интервью Слава Демин напомнил девушке ее слова в последнем выпуске - Настя говорила, что действительно влюбилась в "холостяка", поэтому ей жаль, что он сделал выбор не в ее пользу. Блогер поинтересовался, прошла ли уже ее влюбленность в актера, и девушка ответила так:

"Да, давно. Ну, где-то через месяц. То есть ты возвращаешься в свою жизнь, понимаешь, что ты не нравишься человеку. Плюс я же не знала, он с Надин или нет, потому что он еще не давал интервью. Я ему не писала сама. Он тоже сначала, потому что думал, что мне нужна дистанция".

Половинкина отметила, что после съемок шоу ходила к психологу, который помог ей понять, что у нее хорошая жизнь, в которой есть родители, друзья и работа. Девушка подчеркнула, что ей уже не 17 лет, чтобы "любить его до конца своей жизни".

Напомним, Анастасия Половинчина дошла до финала "Холостяка-14", однако во время последней встречи Тарас Цымбалюк заявил ей, что ему не хватило "инициативности" от нее.

Стоит отметить, что слова актера вызвали много возмущения в социальных сетях, поскольку девушка была единственной из трех финалисток, которая сама подготовила для них свидание.

