Самые счастливые пары делают эти 7 вещей утром: психолог все объяснил

Именно утро задает эмоциональный тон отношениям, считают специалисты.

Американский психолог Марк Треверс перечислил 7 вещей, которые делают по утрам люди в самых счастливых отношениях, большинство их игнорирует.

"Самые счастливые пары используют утро продуктивно, чтобы, выходя из дома, чувствовать себя частью одной команды", - отметил он в своей статье для CNBC.

И вот какие 7 вещей он назвал:

Они сопротивляются желанию промчаться мимо друг друга. Ваш партнер не должен восприниматься как препятствие, которое нужно обойти утром. Даже в напряженные дни счастливые пары стараются обратить внимание друг на друга, прежде чем переходить в рабочий режим.

Они синхронизируются перед тем, как начать говорить. Утро не идеально для серьезных разговоров. Уровень кортизола естественным образом повышается после пробуждения, а это значит, что ваш организм уже готов к стрессу. Попытка слишком рано обсудить нюансы или конфликт может еще больше активировать эту реакцию. Самые счастливые пары интуитивно это понимают. Прежде чем углубляться в организационные вопросы или жалобы, они находят время для синхронизации: тихо сидят вместе, пьют кофе на диване или просто стоят рядом, выполняя свои утренние дела.

Они обмениваются одним честным предложением о своих чувствах. Вместо того чтобы проводить полноценные эмоциональные беседы, счастливые пары предпочитают легкое, но честное утреннее общение. Каждый партнер делится одним чувством относительно своих текущих переживаний:

Они чтят один небольшой утренний ритуал. Это могут быть пять минут объятий перед подъемом, совместная прогулка с собаками или приготовление завтрака под их песню. Смысл в том, чтобы это было достаточно просто, чтобы вы могли повторять это ежедневно без усилий.

Они используют прикосновения для саморегуляции, а не просто для прощания. Во многих отношениях физическая ласка по утрам сводится к поспешному поцелую в щеку на прощание, если вообще к чему-то подобному. Но счастливые пары не отступают от этого правила. Они намеренно используют прикосновения, чтобы обрести опору.

Они относятся к утру как к совместной работе, а не как к одиночному забегу. Если есть задачи, которые нужно выполнить, например, приготовить обед, покормить домашних животных или собрать детей, они осознанно распределяют их и корректируют, когда один из партнеров испытывает трудности.

Они дают друг другу чувство поддержки в начале дня. Перед расставанием самые счастливые пары всегда предлагают хотя бы один небольшой, но конкретный жест поддержки: "Удачи с сегодняшней презентацией", "У тебя всё получится", "Напиши мне, если тебе понадобится ободрение".

