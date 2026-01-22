Известная ведущая призналась, как ей удалось сбросить почти 40 килограммов

Карпова советует обязательно консультироваться с врачами.

Украинская радиоведущая Юлия Карпова рассказала, как ей удалось сбросить 39 килограммов.

Женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором подробно поделилась подробностями своего пути к комфортному для нее весу. По словам Юлии, она легко и быстро набирает вес из-за стрессов, гормональных сбоев, недосыпания и психологического состояния. Еще одним фактором стал прием антидепрессантов, поэтому ей пришлось подбирать вместе с психиатром другие таблетки.

Ведущая признается, что первые набранные килограммы ей нравились, однако со временем она перестала чувствовать себя комфортно, ведь ей казалось, что в ее теле "живет толпа людей":

"На очередном разговоре с психиатром сказала, что уже не контролирую тело. Она посоветовала не затягивать и не принимать никаких самостоятельных решений. Поэтому дальше был терапевт, эндокринолог, анализы, подбор лекарств и снова лечение. Это была не обычная проблема с перееданием, это была комплексная терапия под наблюдением врачей. Мне часто пишут: "Ой, так быстро похудела". На самом деле нет, вес начал уходить примерно год назад".

Исходя из своего опыта, Юлия советует начинать худеть не с помощью "магических решений", а с визитов к врачам, проверки гормонов и профессиональных рекомендаций.

"Я не оставляю никаких анализов, деталей или названий рецептурных лекарств. Я не буду проводить никаких марафонов похудений и подобного, потому что вы не узнаете истинную причину набора веса, пока не займетесь этим непосредственно. Единственное и главное, к чему я призываю, - делайте все с врачами, которым доверяете", - добавила она.

Напомним, ранее известная певица Наталья Могилевская заявила, что смогла похудеть на 25 килограммов.

