В Украине вынесли 'приговор' предательнице Успенской

Певица родилась в Киеве.

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская, которая поддерживает оккупантов в войне, попала в список людей, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее решение принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 22 января. Причиной послужило то, что певица своими заявлениями и действиями поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и оккупацию украинских территорий:

"Она публично оправдывала действия государства-агрессора, участвовала в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины, осуществляла незаконные въезды в Автономную Республику Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также публично поддерживала российские военные формирования".

В июле 2024 года Успеская выступила перед российскими оккупантами в Донецкой области, чтобы "поднять боевой дух" захватчиков, а в январе 2025 года присоединилась к инициативе российского продюсера Игоря Матвиенко перечислить деньги на восстановление разрушенных во время войны объектов культурного наследия в Курской области. Кроме того, в 2023 году в Украине против Успенской применили персональные санкции.

Напомним, уже во время полномасштабного вторжения Любовь Успенская заявляла, что Россия "хочет мира", а все, кто попытается ее уничтожить, будут уничтожены сами.

