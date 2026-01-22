'Лети-лети, мой братик': ушел из жизни украинский режиссер Сергей Сасин

Парень боролся с раком кишечника.

В четверг, 22 января, после борьбы с онкологией ушел из жизни молодой украинский режиссер Сергей Сасин.

Сегодня утром на странице мужчины в социальной сети Facebook появилось сообщение от имени его брата Назара, который рассказал, что был рядом с ним до последнего:

"Сегодня утром улетел в теплые края... Теперь сияет нам с небес, как сиял на земле... Лети-лети, мой братик Сергуняшик, я, твой Зязик, братик Назарко, был с тобой и слушал твое последнее дыхание...".

В комментариях к посту друзья, знакомые и коллеги Сергея вспоминают о нем как об очень светлом, искреннем и добром человеке:

"Невыразимая боль... Самый светлый в мире Сергей, с легкостью сияй в закатах вечности! Мои соболезнования родным...".

"Светлый, храбрый, талантливый мальчик... Как же больно. Соболезнования семье".

"Я в шоке, так быстро. Серёжа, ты в наших сердцах. Лети".

"При каждой встрече и каждом разговоре было ощущение хрупкости и силы одновременно. Хорошо, что у Сергея был театр, а у нас - Сергей. Соболезнования близким и нам всем".

"Сложно поверить и принять. Ты был невероятно светлым человеком. Благодарна тебе за твою искренность и доброе сердце. Благодарна, что знакома с тобой. Соболезнования. Светлая память".

Биография Сергея Сасина

Сергей родился 23 мая 2001 года в Киеве. Учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Был режиссером и руководителем литературно-драматургической части Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. В 2023 году вышел его короткометражный фильм "Несміяна" о юной танцовщице Лесе, которая пытается убежать от реальности.

14 января его коллега и подруга Дарья Топиха рассказала в Facebook, что Сергей борется с раком кишечника с метастазами. Девушка прикрепила сбор на его лечение, а также сообщила о необходимости найти кровь для переливания:

"Ему 24 года, друзья, 24... Сегодня были у него в больнице, сейчас он не имеет сил даже сесть. Энергии почти нет. Он сильный духом, но требует нашей поддержки. А время идет слишком быстро, играем на опережение...".

