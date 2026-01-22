Православный праздник сегодня называют по-народному Агафий-полухлебник.

23 января согласно новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты, а также о том, какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю

В православный праздник 23 января вспоминают духовный подвиг священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела, которые пострадали за веру во Христа в III веке (в староцерковном календаре день его памяти будет 5 февраля).

Климент родился в 258 году в Анкире (современная Анкара, Турция). Он рано остался без отца, воспитывала мальчика мать-христианка, которая предсказала сыну мученическую кончину за исповедание веры. В 12 лет Климент стал круглой сиротой, и его приютила благочестивая женщина, которая заботилась и о других сиротах и обездоленных. Климент ей помогал и в это же время стал прислуживать в храме. В 20 лет Климента уже поставили епископом.

Однако вскоре начались жестокие гонения на христиан, и святитель оказался в темнице. Но даже туда к нему тайно приходили люди – он крестил их, духовно наставлял и молился. И спустя какое-то время городская тюрьма фактически превратилась в церковь.

Когда б этом узнал император Диоклетиан, то распорядился сослать Климента в Никомидию. В пути к нему присоединился ученик Агафангел. В Никомидии обоих подвергли пыткам, но разъяренная толпа забросала палачей камнями. Климент и Агафангел оказались на свободе, продолжили проповедовать, а также исцелять больных. Оба еще не раз попадали в тюрьму, пока Агафангел не был казнен. Климента же убили прямо во время литургии в храме, во время причастия.

Кого из святых почитают еще в этот день:

преподобного Мавсиму, сирийца;

преподобного Самана, Молчальника;

святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского,

а также память VI Вселенскго собора.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому календарю 23 января православные чтят память святого Григория Нисского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

Что можно делать 23 января и чего нельзя делать сегодня

В православный праздник обращаются с молитвами к святым мученикам Клименту и Агафангелу - просят у них заступничества перед Богом, здоровья, исцеления, а также духовной стойкости и помощи в трудные жизненные периоды.

В народе праздник называют Агафьев день, Агафий-полухлебник - в старину в эту дату проверяли, сколько продуктов осталось до весны, считалось, что к этому времени в закромах должна сохраниться ровно половина запасов.

По народной традиции 23 января - это время домашних забот и наведения порядка, можно делать уборку в доме, хозяйственных постройках. Также Агафьев день считается временем милосердия - нужно помочь сиротам, нищим, подать милостыню, помочь продуктами или вещами.

По обычаю, в эту дату также пекут особый пирог с курицей - курник, как символ благополучия, здоровья и достатка. Считается, что каждый член семьи должен был попробовать такой пирог - на счастье и сытость в доме.

Сегодня, как и в любой другой день, не одобряются ссоры, сквернословие, проявления злобы. Не следует завидовать, мстить, поддаваться отчаянию и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным приметам 23 января опасно предаваться лени: лежать без дела в этот день - навлечь на себя беды и проблемы со здоровьем. Существуют и другие запреты:

нельзя жадничать и отказывать в милостыне - это к нищете и болезням;

не следует ругаться и сквернословить - к денежным потерям;

не стоит поднимать найденные деньги или вещи - можно "забрать" чужие беды.

Подобные поверья сегодня воспринимаются как часть народной традиции и помогают лучше понять, каким смыслом наши предки наполняли этот день.

Приметы 23 января - что можно узнать по погоде дня

Наблюдая за приметами, можно понять, какой будет погода и ждать ли хорошего урожая:

синицы с утра громко кричат - к сильному и затяжному морозу;

белка спускается с дерева или прыгает от дупла к дуплу - будет оттепель;

пошел снег - лето будет урожайным;

глубокий снег на полях - к хорошему хлебу.

мороз и яркое солнце - к необычайно жаркому августу.

Считается, что какая погода сегодня стоит до полудня - такой будет первая половина оставшейся зимы, а после полудня - вторая.

