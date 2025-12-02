Вьетнамские и российские структуры получат дополнительные лицензии на разработку новых участков недр.

Россия и Вьетнам организовали схему для обхода ценового потолка на российскую нефть, вероятно, российские спецслужбы активизируют вмешательство в международные энергетические цепи, в частности, будут осуществлять диверсии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что РФ продолжает развивать сеть международных партнерств, которые должны помочь режиму государства-агрессора избегать санкционного давления и обеспечивать финансирование, необходимое россиянам для вторжения в Украину.

В частности, "очередным элементом" этой стратегии стала серия межправительственных соглашений между Москвой и Ханоем, одобренных российским правительством в мае 2025 года. По данным разведки, пакет документов предусматривает расширение совместной добычи нефти и газа на российской территории и вьетнамском шельфе с участием компаний "Зарубежнефть", "Петровьетнам" и совместного предприятия "Вьетсовпетро".

Вьетнамские и российские структуры получат дополнительные лицензии на разработку новых участков недр в Ненецком автономном округе (РФ) и продление сроков действующих лицензий - до 2050 года. В то же время, сообщает ГУР, соглашениями предусмотрено право создавать дочерние предприятия в третьих странах, что открывает возможность для экспорта российской нефти под видом вьетнамской и сокрытия реального происхождения энергоресурсов. В ГУР обращают внимание:

"Особенно показательным является закрепление в российско-вьетнамском соглашении минимальной цены реализации нефти не ниже $75 за баррель, что значительно выше ценового потолка в $47,6 за баррель, который страны Европейского Союза ввели в июле 2025 года".

Параллельно, добавляют в разведке, Россия усиливает гуманитарное и военно-техническое присутствие во Вьетнаме. Например, созданием "центра русского языка" и внедрением соглашения о контроле за использованием переносных ракетно-зенитных комплексов (ПЗРК) советского и российского производства, которые ранее были поставлены Вьетнаму.

"Учитывая попытки Кремля зафиксировать "гарантированную" цену на нефть в долгосрочной перспективе, вполне вероятно, что российские спецслужбы активизируют операции по вмешательству в международные энергетические цепи - в частности, будут осуществлять диверсии на объектах инфраструктуры иностранных государств", - отмечают в ГУР.

Ситуация в РФ

Напомним, согласно данным опроса Левада-центра, в России рейтинги центральной власти упали до минимумов за несколько месяцев. Очевидно, население страны-агрессора начало критически относиться именно к центральной власти - уровень одобрения работы парламента снизился до 56% - это самый низкий показатель за последний год. Еще три года назад поддержка была примерно на 15 пунктов выше. Рейтинги правительства также идут вниз - одобрение работы Кабмина упало до 67%, что является минимумом за два года и снижением сразу на 9 пунктов по сравнению с маем.

