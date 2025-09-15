Два танкера загрузились российской нефтью в порту Приморск на выходных.

Ключевой хаб для экспорта российской нефти - порт Приморск - возобновил работу после атаки украинских дронов, сообщает Bloomberg.

По данным издания, два танкера с нефтью - Walrus и Samos - завершили загрузку в Приморске на выходных. Отмечается, что танкер Walrus уже покинул порт, тогда как Samos все еще стоит на якоре с грузом, предназначенным для Турции. Возле нефтяного терминала пришвартован еще один танкер - Jagger.

Издание напоминает, что в результате атаки украинских дронов на порт Приморск пострадали три насосные станции, которые перекачивают нефть в Усть-Лугу. В самом порту приостановлена отгрузка нефти.

В Приморске находится крупнейший нефтяной терминал России в Балтийском море, с которого в августе отгружалось 970 000 баррелей нефти марки Urals в день.

12 сентября дроны СБУ атаковали российский порт Приморск - ключевой экспортный хаб для российской нефти. В результате атаки отгрузка сырья была временно приостановлена, а РФ ориентировочно потеряла более 40 миллионов долларов нефтегазовых доходов.

В результате атаки повреждены два танкера "теневого флота" России - Kusto и Cai Yun.

В тот же день стало известно о массированной атаке дронов на Ленинградскую область РФ. Кроме того, Telegram-каналы публиковали видео взрывов в небе и крупного пожара, снятые, как утверждается, жителями Смоленской области. На видео очевидцы заявляют об атаке беспилотников на объекты российской нефтяной компании "Лукойл".

