Украинские "птички" ударили по российскому теневому флоту.

Дроны Службы безопасности Украины в порту Приморск повредили два танкера из теневого флота РФ. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о танкерах Kusto и Cai Yun, которые, по данным портала War sanctions, принадлежат к теневому флоту РФ.

Танкер Kusto может перевезти до 700 тысяч баррелей. Согласно данным провайдера LSEG, он принадлежит компании Solstice Corp.

Видео дня

Cai Yun - это танкер, который может перевозить сотни тысяч баррелей нефти. Им владеет и управляет Acceronix Ltd. Обе компании зарегистрированы на Сейшельских островах.

В результате атаки украинских дронов отгрузка нефти приостановлена. Собеседник УНИАН в СБУ отметил, что ежедневные потери российского бюджета от прекращения экспорта могут составлять до 41 миллиона долларов.

Порт Приморск является ключевым для экспорта российской нефти. Он может переваливать до 1 миллиона баррелей "черного золота" в сутки. Порт переваливает флагманскую российскую нефть сорта Urals, а также около 300 000 баррелей в сутки дизельного топлива.

Удары по РФ - другие новости

Как сообщал УНИАН, 12 сентября стало известно о массированной атаке дронов на Ленинградскую область. Кроме того, Telegram-каналы публиковали видео взрывов в небе и крупного пожара, снятые, как утверждается, жителями Смоленской области. На видео очевидцы заявляют об атаке беспилотников на объекты российской нефтяной компании "Лукойл".

В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники СБУ и Сил специальных операций ударили по производственным мощностям другого важного хаба РФ - порта "Усть-Луга" в Ленинградской области. Дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа.

