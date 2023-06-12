Власти ЕС размышляют над тем, можно ли использовать Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище и другие объекты в Украине.

Страны ЕС рассматривают вариант хранения газа с использованием инфраструв подземных хранилищах Укрины.

Как сообщает Bloomberg, власти ЕС размышляют над тем, можно ли использовать Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище и другие объекты в Украине, которая имеет самую большую на континенте систему подземных хранилищ.

Газовые хранилища в странах ЕС в данный момент заполнены на 70%, а полностью наполнены они должны быть в начале сентября. Как говорится в материале, хранение газа в Украине позволит избежать его переизбытка для ЕС.

"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение на газ во второй половине лета 2023 года, если учитывать их тесную связь с газовыми рынками ЕС", - заявили в немецкой энергетической компании RWE AG.

Однако в швейцарской энергетической компании Axpo, ранее хранившей газ в Украине, подчеркнули, что в настоящее время риски для украинской энергетической инфраструктуры колоссальны.

Что происходит с газом в Европе

По состоянию на 12 июня 2023 года сообщалось о том, что Европа ищет место для хранения газа. В связи с тем, что Европа быстро заполняет свои доступные хранилища газа, страны ищут все больше и больше мощностей в преддверии следующей зимы.

Некоторые чиновники считают, что нашли решение так как в Украине находится крупнейшая на континенте сеть подземных хранилищ, в которых можно хранить газ на случай резкого скачка спроса и цен при падении температуры. Однако, чтобы сделать хранение газа в Украине жизнеспособным, цены должны упасть достаточно низко, чтобы оправдать затраты.

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