В Украине находится крупнейшая на континенте сеть подземных хранилищ.

В связи с тем, что Европа быстро заполняет свои доступные хранилища газа, страны ищут все больше и больше мощностей в преддверии следующей зимы.

Как сообщает Bloomberg, некоторые чиновники считают, что нашли решение так как в Украине находится крупнейшая на континенте сеть подземных хранилищ, в которых можно хранить газ на случай резкого скачка спроса и цен при падении температуры.

Как говорится в материале, чтобы сделать хранение газа в Украине жизнеспособным, цены должны упасть достаточно низко, чтобы оправдать затраты. ЕС также, вероятно, придется вмешаться, чтобы обеспечить защиту от потенциальных потерь, связанных с конфликтом.

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Что происхдит с газом в Европе

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2002 году в ЕС заявили о намерении избавиться от зависимости от российского газа.

Весь 2022 год РФ вела "газовый шантаж" Евросоюза. По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" почти в два раза сократил экспорт газа в страны ЕС, однако Европа благополучно прошла осенне-зимний отопительный сезон.

6 мая цена на газ в Европе снизилась до самого низкого уровня с июля 2021 года - 35,2 евро за мегаватт-час. Эта цена почти в 10 раз ниже пиковых значений, достигнутых летом 2022 года.

8 мая 2023 года стало известно о том, что в Европе замедляются закупки газа. Как прогнозируют некоторые эксперты, цены на газ могут упасть до 10 евро за мегаватт-час, что более чем на 70% ниже нынешнего уровня.

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