Этот отопительный сезон стал самым сложным, - Минэнерго

В целом энергетики смогли восстановить около 60% поврежденной генерации.

Осенне-зимний период 2024-2025 года был самым сложным для энергетического сектора Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге по итогам осенне-зимнего периода 2024-2025 годов.

"Не было массовых отключений для бытовых потребителей, несмотря на высокую интенсивность массированных и ежедневных точечных ударов по энергетике. Даже после самых масштабных ударов энергетики быстро восстанавливали энергоснабжение - и за несколько дней ограничений не было. А с января никаких ограничений электроснабжения для населения вообще не применялось", - сказал Галущенко.

Видео дня

По его словам, этот отопительный сезон стал самым сложным. За три года полномасштабной войны было повреждено более 63 тысяч объектов энергетической инфраструктуры. Только в 2024 году массированные удары и ежедневные точечные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры привели к потере около 10 ГВт генерирующей мощности.

Он также отметил, что в течение отопительного сезона, с 17 ноября 2024 по март 2025 года произошло девять массированных атак на энергосистему Украины. Самая мощная из них - 13 декабря, когда энергетическую инфраструктуру одновременно атаковали более 300 средств поражения.

Кроме того, несмотря на интенсивность ударов, энергетики смогли восстановить около 60% поврежденной генерации.

Ситуация в энергосистеме - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, сколько украинцы будут платить за свет в апреле 2025 года. Согласно постановлению Кабинета министров №632, общий тариф на электроэнергию составит 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время владельцы трехзонных счетчиков будут платить за свет по другому тарифу.

8 апреля энергетическая компания "Укрэнерго" отреагировали на последние новости, опубликованные рядом СМИ и Telegram-каналов относительно вероятного возвращения отключений света, отметив, что распространяемая информация является недостоверной.

Вас также могут заинтересовать новости: