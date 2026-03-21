'Я видел, что погибших некому заменить': боец рассказал о 471-м дне на позиции под Бахмутом

Тищенко получил высшую награду за храбрость и планирует открыть ветеринарную клинику.

Сергей Тищенко, сержант украинской армии, провел более 16 месяцев в крошечном подземном глинобитном бункере недалеко от Бахмута, удерживая позиции на линии фронта на востоке Украины. Мужчина рассказал свою историю в интервью The Independent.

"Все под землей"

"У входа была траншея, затем участок, покрытый бревнами и замаскированный грязью и песком. Наша позиция была выкопана прямо под асфальтированной дорогой", – вспоминает Тищенко.

Его бункер постоянно подвергался обстрелу российских дронов, а у него и его товарищей были ограниченные ресурсы. Часто им приходилось бороться за воздух и воду, выкапывая собственную скважину и защищая проломы мешками с песком.

Выживание как победа

"Переломным моментом стала гибель ребят во время штурма, и я увидел, что некому было заменить погибших. Нас осталось пятеро, потом четверо", – рассказывает Тищенко.

Из-за постоянных атак дронов, нехватки воды и еды, а также обвалов грунта выживание стало главной задачей. Группа была вынуждена ограничивать свои передвижения и постоянно поддерживать бункер в рабочем состоянии.

Поддержка семьи давала силы

"Поддержка детей помогла; она дала мне силы, потому что я думал, что если я умру, то не хочу оставлять их одних. Это дало мне силы продолжать", – говорит Тищенко.

Они использовали Starlink для связи с родными, что давало моральную поддержку в чрезвычайно тяжелых условиях.

Возвращение на поверхность

Эвакуация из бункера длилась более 3 км и требовала осторожности из-за вражеских беспилотников. "Сначала я волновался, как пройдет первая доставка без меня. Но задержка дала время объяснить им все и убедиться, что они готовы", – вспоминает сержант.

Тищенко получил высшую награду Украины за храбрость – звание Героя Украины. После окончания войны он планирует открыть собственную ветеринарную клинику.

"Мышцы были настолько атрофированы, а тело настолько не привыкло к чистому воздуху и кислороду, что у меня кружилась голова и я чувствовал слабость", – добавляет он.

История Сергея Тищенко – что известно

Напомним, что украинский военный, сержант Сергей Тищенко, провел более 470 дней подряд на передовой, большую часть этого времени – во влажном подземном бункере под постоянными обстрелами, без доступа к дневному свету и свежему воздуху.

"Я надеялся, что это будет месяц, максимум два. Я не ожидал, что это продлится так долго", – признался военный.

Полковник в отставке Владислав Селезнев назвал подобные условия "превышающими человеческую выносливость".

